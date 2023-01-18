20 января с.г. в Рамштайне пройдет очередной саммит министров обороны стран-членов НАТО и государств, принявших решение об оказании военно-технической помощи Украине в войне против российской агрессии. С немецкой стороны ожидается очень важное решение, а именно выдача разрешений на поставку тяжелых танков Leopard II. Польская сторона уже готова передать Вооруженным силам Украины 14 танков этого типа, но согласие на поставку Берлин ещё не дал. Канцлер Германии и его советники считают, что появление танков немецкого производства на полях сражений Украины может только ухудшить ситуацию с безопасностью и спровоцировать эскалацию.

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Но это только верно в отношении московской стороны. Тяжелые и хорошо оснащенные современные танки действительно усугубят ситуацию для Москвы, поскольку реально могут помочь украинской стороне освободить значительные пространства национальной территории, временно оккупированные российской армией. Ситуация действительно накалится внутри российского общества, которое, наконец, поймёт, что грубой военной силой Украину не победить, и Москве придется принять непростое решение о выводе своих вооруженных сил со всей территории Украины.

Понятно, что всё это, наряду с тяжёлым вооружением, должен обеспечить украинский солдат, который, рискуя жизнью, изгонит российского агрессора из государственной территории Украины. Украинский солдат фактически стал гарантом территориальной целостности ряда стран-членов НАТО. Кремль открыто заявил о желании восстановить Российскую империю, а значит, Литва, Латвия, Эстония и Польша могут утратить свой государственный суверенитет, а также Финляндия, которая стоит на пороге вступления в Альянс. Кроме того, московские пропагандисты неоднократно повторяли, что в случае падения Украины российская армия пойдет на Берлин, Будапешт и Вену. В такой географической спектре нападения российской армии не останутся в стороне Чехия и Словакия, которые могут оказаться побочными жертвами. Таким образом, десять стран НАТО находятся под угрозой прямой российской оккупации.

Если Кремль будет играть на поддержке своих союзников в Белграде, чтобы реализовать план объединения всех сербов в одно государство, за которое боролся в девяностые годы прошлого века Слободан Милошевич и о котором сейчас мечтают Милорад Додик и радикальные партии Сербии, то под российской угрозой окажутся Хорватия, Черногория и Северная Македония как члены НАТО и БиГ как страна вне Альянса. Если ещё учесть намерение Москвы образовать новый православный блок стран, то Румыния, Болгария, Греция как члены НАТО, и Молдавия, Грузия как страны вне блока тоже в опасном положении. Так что половина Европы, включая Германию, находится под угрозой российского вторжения в случае падения Украины. А Шольц до сих пор сомневается. В то же время представители российской пятой колонны очень активны в Болгарии и Хорватии, а позиция Виктора Орбана давно всем известна.

Таким образом, украинская армия держит линию обороны для двадцати европейских стран, и к ним можно прибавить бывшие советские республики Закавказья (Армения и Азербайджан) и Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан), которые российская армия точно не обойдет стороной, если ей удастся победить в Украине. А Шольц всё ёщё сомневается.

Официальный Брюссель должен окончательно решить и очистить политическое пространство стран-членов НАТО от российских шпионов и политиков, тайно лоббирующих интересы Москвы под прикрытием свободы слова в СМИ и дискуссий на политической арене. Всё это ценится в западных демократиях и злоупотребляется российской разведывательной машиной, которая через своих прихвостней добивается озвучивания агрессивных целей Москвы, направленных на разрушение европейского единства, сеющих сомнения в необходимости поддержки Украины как ключевой страны для территориальной целостности половины Европы. Распространение антиамериканизма и антиатлантического единства также является важной задачей для таких представителей пятой колонны, которые пытаются развалить ЕС, НАТО и всю систему безопасности в Европе.

Наверняка поставки Украине только танков Leopard II не спасут Европу от возможной российской агрессии. Нужны также новые противоракетные комплексы типа "Патриот", современная боевая авиация, артиллерия, бронетехника и многое другое. Предоставление образцов старого советского оружия должно перейти в новую фазу военно-технической помощи Украине, которая должна получить новое западное вооружение. Россия активно закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, пытаясь привлечь на свою сторону Беларусь. И только победы украинской армии при военной помощи западных демократий помогут остановить распространение автократии и диктатуры в Европе и мире. Если Александр Лукашенко и его окружение в Минске почувствуют стремительное усиление украинской армии западным вооружением, то они ещё не раз задумаются, а нужна ли им навязанная Москвой военная авантюра, которая может очень дорого обойтись и уничтожить их всех лично. Таким образом, те, кто оказывает военную поддержку Украине, фактически инвестируют в своё безопасное политическое будущее, будущую стабильность европейского континента, предотвращение распространения российского военного вторжения и идеологического распространения рашизма как современного неофашизма в мире. Фактически, сейчас началась борьба между европейской человечностью и московской неандертальской агрессией. И каждый европейский политик должен ответить всего на один простой, но важный вопрос. Ты всё-таки человек или нет?

Будь человеком и поддержи Украину!