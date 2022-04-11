Британское издание The Observer призвало наконец "напугать Путина"

Россия показала настоящую жестокость на войне против Украины, и НАТО следует рассмотреть более жесткие меры – поскольку текущие санкции не заставили президента страны-агрессора Владимира Путина отступить. Варварство российских оккупантов терпеть нельзя, а "дальнейшие позорные безрезультатные крики Запада недопустимы".

Такие тезисы опубликовало британское издание The Observer в своей редакционной колонке. СМИ пристыдило ведущие страны Запада за их недостаточную поддержку Украины, потребовав действовать более смело и "напугать Путина".

Журналисты напомнили о российской ракетной атаке по железнодорожному вокзалу Краматорска, назвав ее "актом варварства, которое невозможно простить".

"Сколько еще подобных зверств должно случиться, чтобы западные лидеры сочли, что их украинская стратегия проваливается? Сколько детей должны погибнуть, прежде чем НАТО перестанет оправдываться за свое бездействие? Сколько еще времени пройдет до того, как Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц и все остальные столкнутся с выбором, который кажется неизбежным: непосредственно вмешаться или проиграть?" – задало риторические вопросы издание.

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В The Observer признали, что такие вопросы неудобные и страшные. Но пока в Украине взрываются ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды, ответов все труднее избегать.

Западные правительства "рассказывают друг другу, как хорошо все делают", хотя конкретного результата нет. Из-за того, что цели Москвы достигнуты не были, ее армия осталась "дискредитированной злобной толпой".

"Но Путину безразлично. Он не останавливается. Также нет никаких признаков того, что он намерен это сделать в будущем. Добросовестные попытки поговорить с ним о смысле потерпели неудачу, и были использованы Кремлем для введения в заблуждение и затягивания времени. Надежды на то, что внутренняя оппозиция свергнет его, остаются только надеждой. Между тем смелые, напуганные граждане Украины ждут следующего ужасного удара, а их президент умоляет о большем оружии, большей помощи", – отмечается в статье.

Журналисты заявили: российские солдаты не смогли воевать с защитниками Украины на поле боя, и поэтому цинично уничтожают мирное население.

"Это зло, которому нет предела. И если его не наказать, оно никогда не остановится", – процитировало издание президента Владимира Зеленского.

"Он прав. Конечно, он прав. Каждый, кто смотрит телевизор или читает нецензурируемые газеты и социальные медиа, знает, что он прав. Так же все 30 государств НАТО. Но даже осуждая Краматорск, Бучу и другие неприемлемости, миллионам незащищенных украинцев говорят ожидать еще худшее – тотальное наступление на востоке Украины усиленными российскими силами", – указали в The Observer.

Украинцам в итоге приходится выбирать: бежать, спасая свою жизнь, или быть изнасилованными, истязаемыми, убитыми. До такого украинскую демократию под взглядами Запада довел Путин.

В СМИ подчеркнули: такого варварства терпеть нельзя. Мировым лидерам, среди которых и президенту США Джо Байдену, нужно перестать "заламывать руки" и действовать, и чем раньше, тем лучше.

"Путин правит с помощью ужаса. Так что испугайте его в ответ", – призвали британские журналисты.

Они предложили несколько вариантов действий. Первый – это прямое вмешательство в целях создания безопасной зоны на западе Украины, куда люди могли бы приезжать вместо того, чтобы пересекать границу.

"Сообщите Москву заранее о местонахождении этой зоны и ее границе. Четко дайте понять, что ее будут защищать воздушные силы НАТО и наземные войска, приглашенные Киевом", – написали в The Observer.

Второй шаг – защита Одессы, направление ВМС в международные воды Черного моря. РФ нужно предупредить о необходимости прекратить прибрежные обстрелы "или предстать перед серьезными последствиями".

Третий – это предупреждение Путину, что если его войска снова обстреляют мирных жителей, как в Краматорске, они будут считаться легитимными военными целями НАТО.

Четвертый шаг – передача ВСУ истребителей и танков. Пятый – блокировка всего экспорта российского ископаемого топлива.

"Это – радикальные решения. Риски – очевидны. Но единственная альтернатива – бесконечная резня. Если Запад серьезно настроен остановить войну, то эти и подобные решительные действия могут быть единственным возможным выходом", – считают представители СМИ.

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