Россия потеряла связь с реальностью настолько, что обвиняет Украину в своих преступлениях, – Зеленский

Пока Украина отважно защищается, продвигает новые санкции и поддерживает своих людей, Россия только оправдывается, отрицает, пытается переложить ответственность и лжет. Оккупанты, пропагандисты и пособники Кремля настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют украинцев в совершении преступлений, которые – что очевидно для всего мира – сделали ВС РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом обращении к народу. Видео появилось на YouTube-канале ОП вечером в воскресенье, 10 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них.

Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать, признать правду", – сказал президент.

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