Британия рассматривает возможность развертывания своих войск в Украине на пять лет – The Telegraph

Великобритания может разместить в Украине военный контингент на пять лет. Среди целей развертывания войск предусмотрена помощь в обучении и восстановлении украинской армии во избежание нового вторжения РФ.

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Также в Британии отмечают, что стремятся "защитить небо, защитить моря, поддержать мир". Подробности сообщает The Telegraph.

Среди вариантов, обсуждаемых Великобританией и Францией в рамках "Коалиции желающих", европейские силы могут быть направлены в Украину после достижения мирного соглашения для сдерживания России от нарушения договоренностей в начале, а также для того, чтобы обеспечить Украине необходимую передышку.

При этом французские военные считают "очень маловероятным", что российский диктатор Владимир Путин решит атаковать западные силы в Украине, учитывая, что ныне его армия продемонстрировала способность захватить лишь небольшие территории.

Согласно плану, "силы успокоения", возглавляемые Францией и Великобританией, могли бы также помочь защитить небо и моря Украины.

"Но главной целью развертывания было бы немедленно начать помощь в обучении и восстановлении вооруженных сил Украины для сдерживания следующей российской атаки. Позже они будут отступать поэтапно, а последние войска покинут (территорию Украины. – Ред.) примерно через пять лет. Это бы поставило Великобританию, Францию и их западных союзников в гонку за восстановление и укрепление украинской армии до того, как Москва снова будет готова вести полномасштабную войну", – пишет The Telegraph.

По данным источников издания, в британской, датской и немецкой разведках считают, что Путин может восстановить свою армию для нового нападения уже через пять лет.

Подробности обсуждений о предстоящем контингенте на встрече 30 стран министр обороны Великобритании Джон Хили не раскрыл, он отметил, что обнародование деталей обсуждаемых планов "сделало бы Путина мудрее". Однако кое-что он таки сказал.

"Мы обсудили, и я подтвердил: наши четыре цели или задачи в военном планировании: защитить небо, защитить моря, поддержать мир на суше и поддержать восстановление и силу украинских сил. Сами украинцы говорят, что наилучшей гарантией безопасности на будущее будет сила их собственных сил и их способность самостоятельно сдерживать Россию в будущем", – сказал он.

В ходе встречи министры обороны стран, входящие в "Коалицию желающих", были проинформированы о недавних переговорах между адмиралом Тони Радакиным, главой британских вооруженных сил, и генералом Тьерри Буркхардом, его французским коллегой и украинскими военными.

После этого, как надеялись инициаторы встречи, министры обсудили, что их страны готовы оказать с точки зрения потенциальных сил, включая сухопутные, морские и воздушные силы или материально-техническую и разведывательную поддержку.

"Но некоторые официальные лица были разочарованы реакцией на планы, изложенные адмиралом Радакиным, на фоне беспокойства, что планы коалиции желающих продвигались слишком медленно и оставались непонятными", – пишет The Telegraph.

Сам Хили отметил, что участники коалиции "углубляют военное планирование", и, несмотря на то, что оно еще не завершено, новая встреча дала ему "больший импульс".

Издание пишет, что обсуждение планов действий "Коалиции желающих" в последние недели зашло в тупик, ведь инициированные президентом США Дональдом Трампом переговоры не привели к прекращению огня. Это поставило на паузу принятие политических решений относительно вариантов дальнейших действий западных союзников Украины, над которыми работала команда из почти 200 военных планировщиков.

Ряд стран обеспокоен перспективами отправки войск в Украину без поддержки США. И хотя Трамп не раз давал понять, что американских военных на украинской земле не будет, на определенную поддержку со стороны Вашингтона в Европе еще надеются.

"Американцы берут на себя ответственность за посредничество и переговоры по миру, и в большинстве случаев у них будет определенная ответственность и роль в обеспечении его на длительный срок. Что может сделать коалиция желающих, так это укрепить эту способность ввести не просто достигнутый путем переговоров мир, а продолжительный мир", – подчеркнул Хили.

Напомним, ранее стало известно, что Британия и Норвегия выделят Украине $580 млн на скорую закупку сотен тысяч БПЛА. По данным Bloomberg, о нем страны объявят в пятницу, 11 апреля, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которое состоится в Брюсселе под руководством Берлина и Лондона.

Новый пакет помощи поможет профинансировать быструю поставку беспилотников для атаки целей и сброса взрывчатки на российские позиции, а также радиолокационных систем и противотанковых мин. Закупать дроны будут у британских и украинских производителей.

Пакет также поможет профинансировать ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования.

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