Британия и Норвегия выделят Украине $580 млн на быструю закупку сотен тысяч БПЛА – Bloomberg

Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставку в Украину сотен тысяч беспилотников. Новая помощь предусмотрена в рамках общего пакета помощи для Украины в размере $580 млн (450 млн фунтов стерлингов).

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О нем страны объявят в пятницу, 11 апреля, на заседании Контактной группы по обороне Украине в формате "Рамштайн", которое состоятся в Брюсселе под руководством Берлина и Лондона. Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на минобороны.

Отмечается, что совместный пакет помощи поможет профинансировать быструю поставку беспилотников для атаки целей и сбрасывания взрывчатки на российские позиции, а также радиолокационных систем и противотанковых мин.

Виды беспилотников, которые будут доставлены на линию фронта в Украину, будут закуплены у британских и украинских поставщиков. Пакет также поможет профинансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования.

"Новая военная поддержка поступила через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в достижении прекращения огня в войне", – пишет издание.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, работа Контактной группы имеет "жизненно важное значение, чтобы поставить Украину в самую сильную возможную позицию и усилить давление на российского диктатора Путина, чтобы заставить его прекратить войну".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на заседании "Рамштайна" 11 апреля стремится получить от партнеров дополнительные средства ПВО для защиты от российских ракетных и дроновых атак. По его словам, уже есть некоторые договоренности со странами.

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