21 октября 2025 года военно-морские силы Великобритании задействовали эсминец Duncan и вертолёт Wildcat для 48-часовой операции по сопровождению российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш. Это первый случай, когда британский военный корабль действовал под прямым командованием НАТО в подобной миссии.

Операция длилась 48 часов и включала авиационную поддержку от вертолёта с 815-й морской авиационной эскадрильи, обеспечивавшей наблюдение и контроль за российским кораблем. В сопровождении российского корабля также участвовали военно-воздушные силы Франции и Нидерландов, что подчеркивает координацию союзников в рамках мер безопасности в Северной Европе. Это первая миссия такого типа под прямым командованием НАТО, демонстрирующая готовность Брюсселя реагировать на присутствие российских военных судов в стратегически важных для Альянса водах. Реакция НАТО на проход российского корабля показала, что Североатлантический союз переходит от наблюдения за ситуацией к активному сдерживанию России.

Брюссель чётко сигнализирует Москве: любая военная активность у европейских берегов находится под контролем, а попытка "испытать пределы дозволенного" встретит скоординированный ответ. Такая форма реагирования демонстрирует изменение подхода: НАТО переходит от символического мониторинга ситуации к структурированным, многоэтапным операциям с чётким командованием, что означает повышение оперативности и способности отвечать на потенциальные угрозы со стороны Кремля без задержек.

Привлечение нескольких стран - Великобритании, Франции и Нидерландов показывает, что контроль над Северным морем и Ла-Маншем теперь согласованная оборонная политика НАТО, направленная на сдерживание и наблюдение за российской военной активностью. Операция, таким образом, приобрела не только военное, но и политическое значение. Она подкрепляет единство союзников и демонстрирует готовность НАТО защищать своё пространство от потенциальных угроз со стороны РФ даже в периоды без прямой эскалации, однако с полной готовностью к этому. Такой формат действий даёт четкий сигнал союзникам и противникам: Европа остается под защитой общих механизмов безопасности, а любая провокация Кремля или попытка создать серые зоны в морской безопасности не останутся без реакции.

События вокруг сопровождения российского корабля доказали, что НАТО не только политический союз, но и реальная оборонная структура, способная действовать быстро и скоординированно. Система командования НАТО, обмен разведданными и взаимодействие между флотами разных стран работают в режиме реального времени, что подтверждает: если Москва будет пытаться проверить военную готовность Запада, ответ будет мгновенным и слаженным.

В то же время российские СМИ сообщили, что на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-членов СНГ в Самарканде (Узбекистан) председатель ФСБ А.Бортников заявил о наличии "достоверных данных", согласно которым "теракты и диверсии" в России осуществляются "под патронатом британских спецслужб". Он также обвинил спецслужбы стран-членов НАТО в атаках дронов на страны Европы. То есть выходит, что европейцы атаковали сами себя. Бортников заявил, что украинская операция "Паутина" была проведена "под кураторством британской разведки непосредственно накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле" и Лондон также обеспечил "её дальнейшее пропагандистское сопровождение".

По словам главы ФСБ, инструкторы подразделений специального назначения SAS и MI6 участвовали в планировании ударов беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Также вроде бы британские спецслужбы совместно с украинскими готовили диверсии против газопровода "Турецкий поток". Кроме того, по словам Бортникова, с подачи Лондона раздувается истерия по поводу якобы "угроз с Востока". И вроде бы на этом фоне начались инциденты с "якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС". Также Бортников утверждает, что британские спецслужбы планируют использовать боевых пловцов для атак на российские объекты критической инфраструктуры. По его словам, украинские спецслужбы намерены организовать вылазки диверсионных групп совместно с британской разведкой.

Кажется, заявления Бортникова с их антибританским нарративом вписываются в традиционную для российской пропаганды схему, где Запад, прежде всего Великобритания, выступает главным подстрекателем антироссийских действий украинской власти. В своём выступлении Бортников озвучивает тезисы, которые могут стать основой дальнейших дезинформационных кампаний. Речь идёт о создании фона недоверия к сообщениям о российских дронах, диверсиях или атаках на инфраструктуру в Европе. Такие заявления заранее "страхуют" Россию от обвинений в террористических действиях, в частности, в рамках её тайных операций.

Заявления Бортникова – типичный пример российской тактики, когда Москва обвиняет Запад в действиях, которые сама системно совершает. Россия проводит диверсии, кибератаки, шпионские операции и информационные кампании, но приписывает их своим оппонентам, чтобы запутать общественное мнение и обесценить реальные разоблачения. Риторика Бортникова направлена ​​не только к наружи, но и в середину страны. Его слова повторяют тезисы Путина об "агрессивном Западе". Кремль использует подобные заявления для мобилизации населения, чтобы поддерживать чувство постоянной угрозы. Это помогает оправдывать репрессии, милитаризацию общества и продолжение войны под лозунгом "борьбы за выживание".

В то время как Россия испытывает трудности на фронте, её руководство пытается объяснить эти проблемы не стратегическими ошибками, а "глобальным сговором" НАТО. Москва пытается показать, что Великобритания якобы действует агрессивно и без согласования с другими союзниками, вовлекая их в опасную конфронтацию с Россией. Ещё одно фантастическое обвинение Лондона прозвучало в подготовке террористического акта против Путина в Будапеште на саммите президентов США и России. Поэтому якобы главе Кремля не рекомендовали ехать на переговоры в Венгрию.

Между тем ситуация выглядит совсем по-другому. Британское издание The Mail оn Sunday сообщило о том, что российские хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов, содержащих информацию о восьми базах Королевских ВВС и ВМС, а также имена и электронные адреса сотрудников министерства обороны, после чего опубликовали эти файлы в даркнете. Считается, что масштабная утечка данных была вызвана деятельностью российской кибергруппы. Согласно данным The Mail on Sunday, украденные документы содержат информацию об авиабазе "Лейкенхит" в Саффолке, где базируются американские самолеты F-35, а также хранятся, как предполагают журналисты, ядерные боезаряды.

На другой авиабазе – Портрит – расположена сверхсекретная радиолокационная станция, являющаяся частью сети противовоздушной обороны Североатлантического альянса, тогда как на авиабазе "Преданнак" находится Национальный центр беспилотников Великобритании. Напомним, что ещё в сентябре 2025 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил о том, что за последние 12 месяцев количество хакерских атак, которым в той или иной степени удалось добиться значительного ущерба Соединенному Королевству, достигло рекордно высокого уровня, а именно – 204 кибернападения.

Например, в 2024 году злоумышленники сломали базу данных с личной информацией британских военнослужащих, а несколько раньше были обнаружены многочисленные проблемы с кибербезопасностью на атомном комплексе "Селлафилд" – самом масштабном подобном объекте в Великобритании, где расположено крупнейшее в мире хранилище. В последнее время зафиксирован рост кибератак российских хакеров против Великобритании и стран-членов НАТО. Чаще всего объектами нападения становятся военные ведомства, инфраструктура, правительственные учреждения, энергетические системы, транспорт и медицинские учреждения.

Великобритания и страны-члены ЕС противодействуют российским кибератакам совместными действиями в рамках НАТО – речь идёт об усилении кибербезопасности и международной координации. Участники Североатлантического союза признали Россию долгосрочной угрозой и действуют в соответствии с этим. Представители НАТО пообещали "асимметричный и пропорциональный" ответ на российские кибератаки, действуя в рамках международного права. В октябре 2025 года Британия ввела новые жёсткие санкции против российской нефти, включая блокировку 90 компаний, в частности "Роснефть" и "Лукойл", запретом импорта нефтепродуктов, переработанных в третьих странах из российского сырья, и внесением в санкционный список 44 теневых танкеров РФ. В целом Великобритания действует системно, совмещая военные, экономические, технологические и дипломатические инструменты. Её стратегия основывается на принципах сдерживания, солидарности с союзниками по НАТО и поддержке Украины как ключевого фронта против гибридной войны со стороны РФ.