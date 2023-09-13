Джонсонюк — так его часто называют в Украине, имея в виду название аккаунта экс-премьера в Instagram “borisjohnsonuk", где последние две буквы означают United Kingdom (Соединённое Королевство), но делают это название похожим на украинскую фамилию.

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Так вот, очень многие в нашей стране хотели бы видеть Джонсонюка премьер-министром теперь уже украинским, каковое предположение озвучил, в частности, хотя пока и не очень серьезно, известный политолог Николай Давидюк. Николай, между прочим, предложил своим зрителям на эту тему высказаться — вот и высказываюсь.

Лично я бы кандидатуру Бориса Джонсона поддержал. Если есть некие законодательные преграды, то они при желании монобольшинства устранимы; английский же язык в руководстве страны (и не только в руководстве!) знают, а остальным всё, что надо, переведут. Независимости у нас из-за Джонсона не убавится, даже наоборот: уж он-то коррупцию в Украине победит, а меньше коррупции — больше реальной независимости.

Учтём также его колоссальные международные связи (даже, например, с Трампом) — ему отказывать в помощи Украине не станут даже те, кто любому другому бы отказал.

Важно и то, что он не будет отвлекаться на популизм и политические дрязги, поскольку президентом стать всё равно не сможет — ни гражданства Украины, ни владения украинским языком (хотя всё это в принципе поправимо), ни — главное — 10 лет проживания в нашей стране (по крайней мере — пока), а вот Конституцию под него менять не станут.

Ой, чуть не забыл: нужно ещё его желание сформировать и возглавить украинское правительство. Но, думаю, автор книги о Черчилле не преминёт возможностью стать премьером не только в той же стране, где премьером был Черчилль (это он уже сделал), но и в той, которая героически борется с коварным и жестоким агрессором, как боролась с таким же при Черчилле Великая Британия.

Так что — великолепное трудоустройство для английского безработного (которого в его строгой стране ушли за грехи, в Украине таковыми явно не считающиеся).

Прибавить к UK немножко английского дождика — rain — и до Ukraine остаётся лишь шаг.