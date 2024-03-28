Как вытекает из исследования YouGov, 71% американцев уверены, что США вскоре примут участие в Третьей мировой войне, а 58% — в том, что среди их союзников будет Украина (ещё больше в Америке доверяют в этом плане лишь британцам).

В качестве врагов видят россию, Китай, Иран, кндр и Ирак — именно в такой последовательности недоверия к ним в США.

То есть у Трампа главный враг — КНР, а у народа США — рф, так что пусть мордорофилы учитывают.

Главное же — два первых друга для американцев на случай весьма вероятного участия США в Третьей мировой — Великобритания и Украина, можно сказать одним словом — UKraine.

Так помогите же, бл*ди, нам, чтобы, когда возьмутся за вас, мы могли Вам, бл*дям, помочь!!!