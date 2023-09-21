Бойко с Левочкиным 'слили' Шуфрича и сделают так с каждым членом своей группы - Кулик

Ни один из представителей парламентской депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко и Сергея Левочкина не вступился за своего коллегу Нестора Шуфрича, которого обвинили в госизмене и выгнали с должности председателя Комитета по свободе слова. И такая же судьба ждет каждого члена этой группы, уверен политолог и блоггер, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, о чем он сообщил в своем блоге на "ЦЕНЗОР.НЕТ"

"За время войны мы уже неоднократно удостоверялись в том, что "русские своих бросают". Как оказалось, и пророссийские - тоже.

Конечно, отбеливать Нестора Шуфрича, получившего подозрение в государственной измене и попавшего в СИЗО, - дело неблагодарное. Но с другой стороны - он не сам по себе, он представитель парламентской группы "Платформа за жизнь и мир", подконтрольной Юрию Бойко и Сергею Левочкину. И было бы логично, если бы коллеги вступились за своего товарища. Даже учитывая давние "сложные" отношения Шуфрича и Левочкина (там было разное:)", - отметил Кулик.

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Он выразил недоумение по поводу того, что нардепы группы полностью проигнорировали то, что происходит вокруг их коллеги.

"Более того - они вообще никак не прокомментировали эту ситуацию, подозрение, деятельность Шуфрича, освобождение его от должности председателя Комитета по свободе слова. Ни пары из уст как от лидеров группы Бойко и Левочкина, так и от рядовых ее членов, которые его фактически отреклись.

Понятно, что Левочкин пытается остаться на плаву и сейчас меньше отсвечивать. Они из Бойко уже подготовились к ребрендингу партии, образуют депутатские группы в местных советах, реанимируют свои ячейки в регионах. У них в головах не война – а возможные предстоящие выборы.

Но так, как Бойко с Левочкиным сливают Шуфрича и насколько они готовы слить и других из бывшей ОПЗЖ свидетельствует не просто о политическом выживании – а о сбросе балласта. Эти ребята предают партнеров", - констатировал политолог.

По его убеждению, Бойко с Левочкиным ради "сохранения собственной кожи" будут поступать с другими "партнерами" так же, как и с Шуфричем.

"Не можете открыто поддержать - ну всегда можно выдать что-то более-менее "не все так однозначно", типа "мы еще не знаем всех обстоятельств", "нельзя исключить попытку политического давления из-за фальсификации доказательств", "вину может устанавливать только суд " тому подобное.

Хотя и во фразе "мы поддерживаем своего коллегу потому что уверены в его невиновности" тоже ничего необычного для и так уж зашкварных экс-ОПЗЖшников не было бы. Однако - ни слова. ОПЗЖ запрещена, но ее кадры продолжают заседать в парламенте и советах разных уровнях. Так, как Бойко с Левочкиным сливают Шуфрича, свидетельствует, что эти существа будут сбрасывать балласт и в дальнейшем - чтобы сохранить свои шкуры и сохраниться в политике - это яркий сигнал их нынешним коллегам из ПЗЖМ, а также старым региональным группам, которые должны определяться под выборы. что Бойко с Левочкиным их тоже бросят, если возникнет угроза для них самих", - заключил Виталий Кулик.