Позорная статья в Financial Times с требованием, чтобы Украина прекратила атаки на российские нефтепредприятия, вышла почти одновременно с российской атакой на критическую инфраструктуру наших городов.

Такое впечатление, что мордор и FT договорились. Дескать, смотрите: американцы правы — от россии будет ответ.

В то же время, чтобы не было прямых обвинений, статья вышла на несколько часов уже после очередного мордорского преступления — "то не мы спровоцировали, мы лишь предвидели".

Но всем понятно, что американская газета не комментировала таким образом атаку рф на украинские гражданские объекты, а была ещё до того инициирована определёнными агентами россии в Штатах и соответственно согласована с влиятельными кругами в Белом доме.

Ибо слишком уж одновременно.

Без предварительного согласия Соединённых Штатов этой наглой атаки могло и не быть. Это был неслучайный дуплет. Байдена с Трампом? Конечно, нет. Байдена с мордором.