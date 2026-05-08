'Благодаря его операциям были ликвидированы Гиви и Моторола': Порошенко поздравил Червинского с возвращением в армию

Бывшему контрразведчику и полковнику Службы безопасности Украины Роману Червинскому разрешили вернуться на военную службу. Два года назад его выпустили из СИЗО, где его удерживали по обвинению по делу обстрела аэродрома "Канатово" в 2022 году.

Военного по этому случаю поздравил бывший президент Украины Петр Порошенко в Facebook. Он вспомнил, что именно благодаря Червинскому были ликвидированы командиры боевиков "ДНР" Михаил "Гиви" Толстых и Арсен "Моторола" Павлов.

"Именно благодаря его операциям были ликвидированы Гиви и Моторола. Именно он руководил операцией по задержанию военного преступника Владимира Цемаха, который был ключевым свидетелем по делу о сбивании гражданского боинга MH-17 над Донецкой областью. Но власти решили сделать из него обвиняемого. Сначала упекли за решетку, а затем – под домашний арест. Потому что лучше всего они умеют преследовать тех, кто с ними не согласен. Теперь он имеет возможность вернуться к службе. И это – лучший ответ на все то, что против него придумали", – написал лидер "Европейской Солдарности", отметив, что опыт Червинского пригодится украинской разведке.

Сам Червинский в ответ поблагодарил пятого президента и его команду за "всеобъемлющую веру в справедливость".

Дело Романа Червинского

Дело Червинского касается обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года. В результате обстрела погиб командир базы, были ранены 17 летчиков и уничтожены два боевых самолета. Кроме того, были повреждены взлетно-посадочная полоса, обслуживающая техника и здания.

Тогда в СБУ пришли к выводу, что самовольные действия Червинского, который тогда был исполняющим обязанности командира одной из частей Сил спецопераций, могли привести к удару по авиабазе. Его также обвинили в превышении служебных полномочий при попытке угона боевого самолета ВКС РФ. Российский авиатор якобы согласился перейти на сторону Украины, после чего по "Канатовому" был нанесен удар.

Силовики заявляли, что операция с самолетом РФ проводилась без разрешения руководства спецслужб и соответствующих госорганов.

По словам самого Червинского, он отвечал за операцию по задержанию наемников из ЧВК "Вагнер", которую сорвали в последний момент. После политического скандала Червинского и его тогдашнего начальника Василия Бурбу уволили из ГУР.

Напомним, Романа Червинского выпустили из СИЗО 17 июля 2024 года. Залог за него в размере 9 млн грн накануне внес именно экс-президент Украины Петр Порошенко, а его адвокат рассказал, что 27 парламентариев и еще 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Как сообщал OBOZ.UA, сам лидер "Евросолидарности", заявив о намерении внести залог за Червинского, назвал его "символом борьбы с худшей р**истской нечистью и символом героизма украинских разведчиков".

