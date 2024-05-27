ВСУ могут ликвидировать системы, из которых мордор обстреливает Харьков, но есть запрет от наших партнёров, поставляющих соответствующее оружие.

Мы не только знаем все районы запуска росийских ракет и боевых самолётов, но и видим каждую точку концентрации российских войск. Однако всё это — на территории россии, и поэтому проблема — та же.

Харьков очень благодарен СОБЗДЮЗНИКАМ за поставленное оружие, которым они запрещают нам пользоваться.

Это огромный шаг вперёд. Раньше необходимое оружие не давали вообще, теперь — дают, просто без права использования. С такими друзьями враг уже не нужен. Но он, к сожалению, есть.

Цивилизованный Запад — в отличие от мордора — не практикует мясных штурмов. Он практикует мясную защиту. Мясо Запада это Украина.

Утренний кофе Байдена обязательно содержит и капельку крови погибшего харьковчанина.