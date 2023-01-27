"Безразличие убивает вместе с ненавистью": Зеленский почтил память миллионов жертв Холокоста. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста. Он подчеркнул, что зло всегда творят безразличие и ненависть вместе.

Видео дня

Свое обращение в Международный день памяти Холокоста украинский лидер опубликовал в своем Telegram. Он отметил важность проявлять решительность для всех, кто ценит человеческие жизни, "когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня мы вспоминаем праведников народов мира. Разных людей в разных странах, которые одинаково решительно спасали жизни. Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, которая остановила нацизм. И сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова – ненависти; никогда снова – безразличию. Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти", – уверен украинский лидер.

Напомним: Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный опубликовал трогательное видео, посвященное Международному Дню памяти Холокоста, созданное Заслуженным Академическим Ансамблем песни и пляски ВСУ.

"Трагедия должна была стать предостережением Человечеству. Должна, но не стала... Сегодня снова в самом центре Европы происходит геноцид украинцев", – констатировал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ежегодно 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Цель памятной даты – сохранить воспоминания об одной из величайших трагедий в истории человечества и по возможности предотвратить ее повторение;

– в марте 2022 года в результате удара российских оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

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