"Украина лишает Россию военного плацдарма": Зеленский сделал важное заявление о Крыме

26 июня, в День крымскотатарского флага, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает системную борьбу за освобождение Крымаи лишает Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма для агрессии. Глава государства подчеркнул, что восстановление справедливости в отношении Крыма неразрывно связано с защитой прав крымскотатарского народа.

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Об этом президент заявил в соцсетях. Он напомнил, что именно с оккупации Крыма Россия начала агрессию против Украины.

Украина продолжает борьбу за освобождение Крыма

Зеленский подчеркнул, что сегодня уже никто не может сказать, что Украина забыла о Крыме или прекратила борьбу за его возвращение.

По его словам, государство ежедневно доказывает своими действиями, что помнит о каждом оккупированном регионе и каждом украинце, который остается под российской оккупацией.

"Сегодня ни один человек на земле не скажет, что мы за Крым не боремся и что мы о Крыме забыли. Каждый день доказывает, что Украина помнит о каждой своей части, о каждом своем человеке", – подчеркнул президент.

Украина лишает Россию военного плацдарма

Президент напомнил, что именно с оккупации Крыма Россия начала агрессию против Украины.

По его словам, сегодня Украина систематически лишает Россию возможности использовать полуостров для ведения войны.

Речь идет, в частности, о применении украинских дальнобойных средств поражения, санкций средней дальности и других инструментов давления на государство-агрессора.

"Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Сегодня Украина лишает Россию этого плацдарма и ставит точку на ее попытках нормализовать войну", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия на протяжении многих лет пыталась навязать миру мнение, будто её агрессию невозможно остановить, однако Украина доказывает обратное.

Справедливость для Украины означает справедливость для крымских татар

Президент подчеркнул, что деоккупация Крыма неразрывно связана с защитой прав крымскотатарского народа.

Он напомнил о депортации крымских татар, десятилетиях преследований, а также о новых репрессиях после российской оккупации полуострова в 2014 году.

По словам Зеленского, крымскотатарский народ является неотъемлемой частью украинского общества, а его борьба за право жить на родной земле — составная часть борьбы Украины за свободу.

День крымскотатарского флага

Президент также поздравил украинцев с Днем крымскотатарского флага, который ежегодно отмечается 26 июня.

Он подчеркнул, что голубое знамя с золотой тамгой является символом единства крымскотатарского народа и борьбы за свободу.

"Сегодня, когда мы чтим голубое знамя с золотой тамгой, мы заявляем, что Украина борется за себя и за все свои земли, защищает справедливость для себя и всех своих людей", — отметил Зеленский.

В заключение Зеленский подчеркнул, что Украина и впредь будет работать над тем, чтобы остановить российскую агрессию, освободить всех украинских пленных и восстановить справедливый и прочный мир.

По его словам, Россия должна прекратить войну, а все временно оккупированные украинские территории, включая Крым, должны вернуться под контроль Украины.

Как сообщал OBOZ.UA,глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "война началась с Крыма, и освобождение оккупированных украинских территорий начнется с освобождения Крыма". Он подчеркнул: если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Именно поэтому украинские защитники, среди прочего, сосредоточены на прекращении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

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