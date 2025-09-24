'Без Китая Путин ничто': Зеленский призвал Пекин действовать в пользу мира

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций и ее Совет безопасности за бездействие. На фоне этого украинский лидер напрямую обратился к присутствующему на Совбезе Китаю с призывом прекратить поддерживать Россию и предоставлять ей средства для ведения войны.

Об этом глава государства говорил во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Также президент Украины добавил, что в частности на этом заседании, и в ООН вообще "есть достаточно сильные государства", которые вместе с Украиной стремятся к достижению мира.

За что Зеленский критиковал ООН

"Внимание мира к ООН ослабевает. Организация имеет все меньшее влияние и слишком часто ей не хватает реальных решений по основным вопросам", – в частности, сказал украинский лидер.

Зеленский отметил абсурдность ситуации – одним из постоянных членов Совбеза является Россия, то есть страна, которая начала и продолжает неспровоцированную захватническую войну против Украины.

"К кому мы должны обращаться с призывом к миру и на кого на самом деле давить, чтобы его достичь? Один из постоянных членов Совета делает все, чтобы затянуть крупнейшую со времен Второй мировой войны в Европе. И Россия делает это безнаказанно, пользуясь собственным правом вето", – отметил президент Украины.

Почему Украина обращается к Китаю

"Также здесь в Совбезе представлен Китай. Это – сильное государство, от которого сейчас Россия полностью зависит. Если Китай хочет, чтобы эта война закончилась, то может обязать Россию это сделать, потому что без Китая Путин ничто. Но Китай хранит молчание вместо того, чтобы действовать в пользу мира", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что в Совете Безопасности ООН есть и другие "сильные государства", целью которых является завершение войны.

"Мы также видим представителей Соединенных Штатов. Это тоже еще одно сильное государство, которое поддерживает нашу борьбу. Мы согласны на все предложения Соединенных Штатов. И мы предлагали России, но Россия отказывалась от всего, даже от перемирия", – сказал он.

Что еще сказал президент Украины

Отдельно Владимир Зеленский заявил, что диктатор России Владимир Путин боится переговоров и появляется за рубежом только для того, чтобы "выиграть время для убийств".

"Российский представитель здесь на Совбезе также присутствует. Но это, конечно, не тот, кто принимает реальные решения. Тот боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны", – объяснил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, также и президент США Дональд Трамп 23 сентября, во время выступления в ООН в Нью-Йорке, довольно резко раскритиковал организацию. Правда, по другой причине. В частности, он заявил, что вместо решения глобальных проблем ООН создает новые вызовы, и в том числе и кризис неконтролируемой миграции.

