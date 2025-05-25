'Без давления на Россию война будет продолжаться': Зеленский призвал США и Европу жестко отреагировать на обстрелы

Соединенные Штаты Америки и Европа должны жестко отреагировать на обстрелы страны-террориста, которые состоялись в ночь на 24 мая. Потому что без давления на Российскую Федерацию война будет продолжаться и дальше.

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Такое заявление во время традиционного обращения сделал президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат, и стремится к прекращению огня.

Сегодня есть за что отметить украинские подразделения защитников неба. Был действительно масштабный и подлый российский удар. Баллистика, и часть ракет удалось сбить. Было также 250 дронов: большинство - "Шахеды", - заявил президент.

Он также напомнил, что каждую ночь силы ПВО работают для защиты жизней. И поблагодарил всех, кто помогает Украине с противовоздушной обороной и с поставками систем ПВО. Потому что это действительно реальная защита людей здесь и сейчас.

Зеленский добавил, что в течение дня продолжались работы в Киеве после российского удара. Он напомнил, что к сожалению, во время атаки пострадали люди, были повреждены дома и торговый центр.

"Россия каждый день наполняет горем и убийствами. И просто затягивает войну. Вчера - жестокий удар по Одесской области. Ежедневно - по Сумщине, по Харьковщине, другим нашим регионам. На все это нужна реакция - жесткая реакция Соединенных Штатов Америки, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно. Но это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни. Каждый день дает поводы для новых санкций против России, каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться.

"Украина готова ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами", - резюмировал Зеленский.

Ранее в Великобритании отреагировали на циничную массированную атаку по Украине, которую совершила страна-террористка Россия ночью 24 мая. Там отметили, что в результате ударов увеличилось число пострадавших украинцев и разрушенных домов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный и дроновый обстрел Украины, который устроили захватчики в ночь на 24 мая. Гарант подчеркнул, что Москва в очередной раз показала, что не намерена прекращать агрессию. По словам украинского лидера, Украина неоднократно предлагала прекращение огня как полное, так и в небе, но все эти инициативы россияне проигнорировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая оккупанты устроили массированную атаку по Киевской области. Враг применил для удара по столичному региону десятки дронов-камикадзе. Вследствие вражеского обстрела пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

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