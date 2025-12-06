Лишенный смысла с военной точки зрения удар на Святого Николая: Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины. Фото

Ночной массированный обстрел страны-агрессора России дронами и ракетами не имел никакого военного смысла. Удары были направлены на гражданские и энергетические объекты, а это свидетельствует о целенаправленном желании России нанести вред мирному населению Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил и о последствиях очередной атаки страны-агрессора.

"Цель россиян – сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни", – заявил глава государства.

Зеленский сообщил, что в результате атаки есть разрушения, а в Фастове дроны вызвали пожар, который полностью уничтожил главное здание железнодорожного вокзала. Кроме этого, были известно о повреждении предприятий и жилых домов в Киевской области.

"Бессмысленный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", – подчеркнул президент.

Под атакой россиян в ночь на 6 декабря оказались Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области. В целом Россия выпустила более 650 ударных дронов и 51 ракету различных типов, среди них с аэробаллистические и баллистические. От террористической атаки получили ранения гражданские люди, им оказывают помощь медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких областях, россияне били по жилой застройке, железной дороге, энергетической инфраструктуре. Есть пострадавшие среди мирных жителей, среди них – по меньшей мере один ребенок.

Также сообщалось, в ночь на 6 декабря страна-террорист РФ нанесла удар по городу Фастов Киевской области. В результате российской атакиизменено движение поездов, повреждено и разрушено железнодорожную инфраструктуру.

