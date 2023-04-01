Беларусь ведет свою ''игру'': в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лукашенко о войне в Украине и ''агрессии'' НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден прибегать к громким политическим заявлениям, как, например, о мирных переговорах России и Украины, чтобы представить Беларусь как суверенное государство. Хотя на самом деле она фактически оккупирована войсками государства-агрессора.

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К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). В сводке на 31 марта они отметили, что Лукашенко повторил свой нарратив о том, что он является равным партнером кремлевского диктатора Владимира Путина в защите России и Беларуси, явно изображая свою страну как "объект гибридной войны Запада".

Также он сообщил, якобы достиг с Путиным "взаимной договоренности" о размещении российского ядерного оружия в Беларуси для защиты ее "суверенитета и независимости". Кроме того, по словам Лукашенко, никто не должен беспокоиться о том, что Россия "что-то захватила" в Беларуси, и заявил, что российские войска, проходящие подготовку в Беларуси под руководством белорусских офицеров, подчиняются белорусским войскам.

В ISW считают, что самоназначенный белорусский лидер использует такою риторику, чтобы после завершения вторжения России в Украину потребовать от РФ покинуть территорию Беларуси. Таким образом, в войне РФ против нашей страны Лукашенко ведет свою "игру", надеясь удержать власть в будущем.

Напомним: накануне самопровозглашенный президент Беларуси вновь заговорил о "нападении" на страну. Он выдал, что на беларускую территорию якобы готовиться вторгнуться Польша.

"Они (Польша. – Ред.) готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому – бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", – выдал беларуский диктатор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лукашенко заговорил о применении Россией ядерного оружия, заявив, что, по его мнению, РФ обязана применить оружие массового уничтожения в случае "очередного обмана со стороны Запада";

– также 31 марта беларуский диктатор Лукашенко, выступая с посланием к парламенту Беларуси, предложил немедленно прекратить войну в Украине, объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон;

– в Кремле отреагировали на призыв Лукашенко немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора "будет обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси.

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