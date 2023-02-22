''Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО'': Байден в Варшаве провел встречу с лидерами ''Бухарестской девятки''

Президент США Джо Байден провел в Варшаве встречу с лидерами "Бухарестской девятки", в которую входят страны восточного фланга НАТО. Одним из вопросов, который они обсудили, было предоставление военной помощи Украине.

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Об этом сообщает ВВС. Байден на встрече заверил страны Восточной Европы в верности США союзническим обязательствам.

Представители стран Бухарестской девятки выступили за наращивание помощи украинской армии.

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече заявил, что хотел бы большего присутствия США в Европе и на восточном фланге НАТО, а также увеличения помощи Украине.

Президент США Джо Байден, находящийся в Варшаве на саммите "Бухарестской девятки", заявил, что конфликт в Украине имеет отношение не только к свободе и будущему самих украинцев, но и к свободе всех демократий в Европе и по всему миру.

Он заверил союзников по НАТО и лично генсека Альянса Йенса Столтенберга в намерениях США продолжать поддерживать Украину и в верности принципам НАТО.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заявил американский президент.

Байден заявил, что на кону войні в Украине демократия всего мира.

"Являясь восточным флангом НАТО, вы стоите на передовой линии нашей коллективной обороны. Вы лучше других знаете, что поставлено на карту в этом конфликте, не только для Украины, но и для свободы демократий во всей Европе и во всем мире", – сказал Байден.

Он также отметил, что Владимир Путин допустил ошибку, решив приостановить членство России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не стал развивать эту мысль.

Президент США Байден и генсек НАТО Столтенберг заявили о дальнейшей поддержке Украины и передаче ей всего необходимого для победы.

В "Бухарестскую девятку" входят страны, которые когда-то входили в состав или сферу влияния Советского Союза, а после его развала вступили в НАТО. Это Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Перед прибытием в Польшу Байден неожиданно посетил Киев 20 февраля. В столице Украины президент США пообещал сохранять поддержку Украины на фоне признаков, что РФ не хочет отказываться от усилий покорить украинцев и бросает новые силы в попытки наступления.

Также в ходе состоявшихся в Киеве переговоров Зеленский и Байден обсудили множество тем о поддержке Украины в войне против государства-террориста России. В частности, политики говорили о предстоящих месяцах на фронте, главных потребностях Украины и формуле мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден в Польше подтвердил, что Запад будет "стоять за демократию" и будет продолжать поддержку Украины. Он анонсировал введение новых санкций против агрессора.

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