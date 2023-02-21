Мы не устанем поддерживать Украину, потому что свободные люди никогда не будут жить в неволе: Байден в Польше анонсировал усиление помощи

Президент США Джо Байден в Польше подтвердил, что Запад будет "стоять за демократию" и продолжать поддержку Украины.

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Байден отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось одержать "легкую победу", как тот надеялся. "Ожидалось падение Киева, но я только что вернулся из Киева – он крепко стоит через год войны, и будет стоять", – сказал американский глава. Трансляцию его выступления вели многие мировые СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик подчеркнул, что все демократии ответили Путину на его агрессию в Украине – "мы ответили и были сильными и объединенными". Президента Украины Владимира Зеленского он назвал "стальным человеком", а вот кремлевский диктатор – "ослаб".

Американский глава подчеркнул, что Россия получила разбитую армию и сожженные танки, усиленное НАТО и еще больше стран-членов НАТО у своих границ.

Спустя год войны "уже нет никаких сомнений в нашем единстве, мы не устанем и будем всегда поддерживать Украину".

"Свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и несвободе", – сказал Байден. Он добавил, что жестокость никогда не подавит свободных, российский диктатор не сможет восстановить империю и не сможет заставить людей ее любить.

Он подчеркнул, что Путин может решить завершить войну, и тогда боевые действия прекратятся. Но если Украина прекратит бороться, то она перестанет существовать как независимое государство.

Байден сказал, что Запад не собирается нападать на российский народ, но нужно обеспечить все возможности Украине защищать себя.

Перед прибытием в Польшу Байден неожиданно посетил Киев 20 февраля. В столице Украины президент США пообещал сохранять поддержку Украины на фоне признаков, что РФ не хочет отказываться от усилий покорить украинцев и бросает новые силы в попытки наступления.

Также в ходе состоявшихся в Киеве переговоров Зеленский и Байден обсудили множество тем, касающихся поддержки Украины в войне против государства-террориста России. В частности, политики говорили о предстоящих месяцах на фронте, главных потребностях Украины и "формуле мира".

В то же время западные аналитики предполагают, что визит Байдена может означать предоставление Украине новой, невиданной ранее помощи.

Через несколько часов после того, как стало известно о приезде Байдена в Киев, на исторический визит отреагировал экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский чиновник, регулярно злословящий и угрожающий ядерными ударами Западу, неожиданно признал, что западные страны действительно оказывают мощную поддержку Украине.

А на российском пропагандистском телевидении началась граничащая с растерянностью истерия. Пропагандистка Ольга Скабеева во время своего шоу спросила, что мешало "грохнуть Байдена".

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане государства-террориста России продолжают биться в истерике из-за визита Байдена в Украину. Россияне, развязавшие полномасштабную войну против нашей страны, назвали приезд американского лидера в Киев "демонстративным" унижением РФ.

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