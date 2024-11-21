"США ввели санкции против Газпромбанка. Через него западные компании расплачивались за поставки газа".

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Вот что значит – статус уходящей администрации!

Байден в роли хромой утки оказался куда более неприятным для Кремля оппонентом, нежели Байден в роли президента, борющегося за следующую каденцию.

Вывод: не проводите выборы во время войны, чтобы не допустить к управлению популистов. В США ошибочно отказались объявлять России войну и в результате проиграли выборы из-за охлоса, пожелавшего быстрых и простых ответов на сложные вопросы. Военное положение – и никаких выборов. Охлос туп, ленив и падок на бесплатный сыр в мышеловке. Он всегда будет выбирать того, кто пообещает скорого мира, а не того, кто обещает долгую и тяжёлую борьбу.