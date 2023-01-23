Байден собирается сменить главу своей администрации: названо имя нового руководителя – The Washington Post
Президент США Джо Байден собирается сменить главу своей администрации. Это станет самым большим изменением в Белом доме с момента его вступления в должность.
Как сообщает The Washington Post, новым руководителем станет Джефф Зиентс. Ранее он был координатор Байдена по реагированию на коронавирус.
Отмечается, что он заменит нынешнего главу администрации президента Рона Клейна в ближайшие недели.
Зиентс покинул Белый дом в апреле 2022 года после того, как возглавил реагирование администрации на пандемию и крупнейшую кампанию вакцинации в истории США. Он вернулся в АП осенью, чтобы помочь Клейну подготовиться к текучести кадров.
При этом в последние недели Клейн поручал Зиентсу различные проекты, которые некоторые рассматривали как его подготовку к посту руководителя.
В Белом доме пока не комментируют эту новость.
Тем временем коллеги хвалят Зиентса как опытного менеджера, который вызывает глубокую лояльность у людей.
"Он невероятно хорошо подходит для этой работы, и президент видел его в действии. По моему опыту как начальника штаба и менеджера, он один из лучших, с кем я когда-либо работал", – сказал бывший сенатор Тед Кауфман.
Зиентсу 56 лет. Он родился в Вашингтоне и до окончания Университета Дьюка учился в школе Сент-Олбанс. Руководил компанией Консультативного совета, прежде чем вывести ее на биржу и получить десятки миллионов долларов. Впервые вошел в правительство во время администрации тогдашнего президента Барака Обамы и в конечном итоге занимал несколько руководящих должностей, в том числе руководил Управлением по вопросам управления и бюджета и Национальным экономическим советом.
После этого, Зиентс руководил инвестиционной фирмой и два года проработал в совете директоров Facebook, однако покинул пост из-за разногласий по поводу направления компании.
Во время президентской кампании Байдена 2020 года Зиентс был привлечен для помощи с финансами.
Руководя усилиями по борьбе с пандемией, он взял на себя одну из самых сложных и важных задач для президента – надзор за первоначальными усилиями по вакцинации населения США и адаптации к новым штаммам. Благодаря его участию около 70 процентов американцев были вакцинированы.
В то же время СМИ пишут, что Клейн в частных беседах с коллегами говорил, что после изнурительной и непрерывной работы на Байдена, начиная с кампании 2020 года, он готов двигаться дальше. Такие слова он озвучил после промежуточных выборов в ноябре прошлого года. В целом на Байдена Клейн с перерывами работал в течение 30 лет и его влияние на президента очень велико.
NYT сообщает, что замена Клейна произойдет после того, как Байден 7 февраля огласит свою повестку дня на следующий год в обращении "О состоянии дел в государстве".
Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное бюро расследований провело обыск в доме Байдена в Уилмингтоне. Во время него было найдено еще больше секретных материалов. Кроме того, первые документы были обнаружены в личном кабинете Байдена еще 2 ноября прошлого года, но они не были обнародованы до начала этого месяца.
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