"Байден прибыл в Киев в ключевой момент": в NYT узнали, как президент США добрался до Украины

Президент США Джо Байден совершил тайную поездку в столицу Украины Киев, прибыв туда на поезде от границы Польши, демонстрируя решимость своей администрации перед лицом продолжающегося уже год вторжения России. Визит был засекречен по соображениям безопасности.

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Детали маршрута американского лидера на пути в Киев удалось узнать изданию The New York Times. Сообщается, что американский лидер покинул Вашингтон без предупреждения в субботу вечером. Утром во вторник, 20 февраля он прибыл в Варшаву с двухдневным визитом.

Официальные лица неоднократно отрицали, что у американского президента существуют какие-либо другие планы. Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, согласно которому президент все еще находился в Вашингтоне и вечером отправлялся в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился на расстоянии в полмира.

В материале подчеркнули, что Байден прибыл в столицу Украины в переломный момент войны и всего за день до запланированного выступления президента Владимира Путина, в котором российский диктатор, как ожидается, расскажет о военных действиях своей страны на фоне признаков того, что весеннее наступление в Украине уже началось.

Напомним: 20 февраля в сети появилось видео, на котором президент Джо Байден чтит память павших защитников Украины. Он сделал это у Стены памяти. В этот момент в украинской столице выла противовоздушная сирена из-за угрозы российского ракетного удара, впрочем, это, похоже, американского президента не очень обеспокоило.

Впоследствии в сети также появилось фото, не оставившее сомнений: американский президент таки прибыл в Украину. На фото он зафиксирован у Михайловского златоверхого собора вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– жители государства-террориста России в очередной раз проявили свою агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению. Истерикой они взорвались из-за визита в Киев президента США Джо Байдена в понедельник, 20 февраля;

– украинцы, в свою очередь, бурно отреагировали на визит президента США Джо Байдена в День памяти Героев Небесной Сотни и в канун годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Американского лидера назвали "крутым мужиком", а сам его приезд в столицу воюющей страны – вкусной оплеухой российскому диктатору Владимиру Путину.

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