В США анонсировали важное заявление Байдена в Польше по Украине

Американский президент Джо Байден в ходе визита в Польшу (20-22 февраля) хочет поговорить о важности решимости и единства международного сообщества в поддержке Украины, которая борется с российским вторжением. Также глава США "даст понять", что Киев получит дополнительную финансовую и военную помощь от Вашингтона.

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Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине столько, сколько нужно. Соответствующее заявление на брифинге 10 февраля сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Расшифровкой поделилась пресс-служба администрации Байдена на официальном сайте (чтобы посмотреть запись трансляции брифинга, доскролльте страницу до конца).

Американский президент, как сказал Кирби, "хочет убедиться, что посылает этот убедительный сигнал не только о решимости Соединенных Штатов, но и о решимости международного сообщества, и дать понять украинскому народу, что США, в частности, будут продолжать поддерживать их в будущем".

"Я не буду опережать его слова... Естественно, я оставлю всю конкретику президенту США", – добавил представитель Белого дома.

Он не сказал конкретно, будет ли Байден объявлять о новом пакете военной помощи во время этого визита, но подчеркнул, что Украина будет получать поддержку "столько, сколько нужно".

Кирби также указал на то, что Россия пока не готова к переговорам, поскольку запустила по украинской инфраструктуре новую волну ракет. Поэтому Западу придется продолжать концентрироваться на военной помощи украинцам, "чтобы они могли добиться успеха на поле боя" и имели более сильную позицию тогда, когда решат сесть за стол переговоров.

Напомним, что ранее в США подтвердили планируемый рабочий визит Байдена в Польшу. Там он встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

Это событие произойдет за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину. СМИ предполагают, что в Варшаве президент Соединенных Штатов Америки может встретиться также с украинским лидером Владимиром Зеленским. В последний раз Байден посетил Польшу 25 марта 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– В недавнем интервью Байден заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет ни единого шанса победить в войне против Украины.

– В своей речи к Конгрессу глава США сказал, что российско-украинская война стала испытанием для Соединенных Штатов и мира в целом.

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