Далекобійні ракети виявилися помітним каменем спотикання між британським та американським урядами, які до останнього тримались у фарватері єдиної стратегії. Та "брити" збираються дотиснути "американів" на дозвіл Силам оборони стріляти по російській території ракетами дальнього радіусу: як заведено, є два сценарії.

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Я ще на початку минулого тижня попереджав: партнери "привʼязали" дозвіл на застосування далекобійної зброї по території РФ до т.зв. прагматичного мирного плану, тобто очікують від Києва його бачення сценарію завершення війни. Угода не буде простою, бодай через розбіжності президента США Джо Байдена та глави британського уряду Кіра Стармера. The New York Times проаналізувала їхню пʼятничну зустріч та ділиться інсайдами.

Британська делегація стверджувала, що від України не слід очікувати ефективної боротьби, якщо вона не атакуватиме військові об'єкти, з яких РФ запускає ракети або стартують літаки з КАБами. Тоді як путін, попри всі свої ядерні погрози, здебільшого блефує.

Думка Байдена була набагато обережнішою. Він традиційно вагався під час ухвалення кожного важливого рішення. Білий дім серйозно сприйняв заяву путіна, мовляв, зняття обмежень на використання далекобійних озброєнь для ударів углиб території РФ означатиме пряме залучення НАТО у війну в Україні. Власне, Байден і заблокував рішення.

Попри це, після зустрічі з Байденом, британський лідер натякнув на швидке ухвалення рішення щодо зброї для України. Що це означає?

Після того як перемовини між лідерами зайшли в глухий кут, п'ять колишніх міністрів оборони Великої Британії й один експрем'єр закликали чинного прем'єра діяти самостійно, тобто дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдання ударів по території Росії, — The Sunday Times: "Будь-яке подальше зволікання призведе до підбадьорення президента путіна… і це невиконання обов'язку".

Британія може дати дозвіл запустити Storm Shadows без схвалення США, але ракети будуть легко перехоплені російськими ППО або збиті з курсу: рашисти легко глушать GPS. Тому для ракет потрібен інший — досі засекречений — тип навігації, який належить американцям.

Байден та його команда зайняли "вичікувальну позицію" доти, доки Зеленський не представить свій "план перемоги". Відтак є два сценарії подальшого розвитку подій.

Або глава Білого дому таки повертається до реальності й надає зелене світло для використання українськими Силами оборони всіх типів ракет…

Або він просто схвалить використання американських систем визначення цілей для Storm Shadow.

Дозвіл на далекобійні удари по РФ буде озвучено під час Генасамблеї ООН наприкінці місяця, — таку надію озвучив Politico британський чиновник: "Зараз ми перебуваємо на останньому етапі дипломатичних переговорів".