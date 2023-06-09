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Байден пообещал, что США будут помогать Украине, пока это будет нужно

Ольга Ганюкова
Новости политики
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Байден пообещал, что США будут помогать Украине, пока это будет нужно

Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты будут помогать Украине, пока это будет нужно. Он уверен, что у Америки будет необходимое финансирование для поддержки нашей страны в борьбе со страной-террористом РФ, несмотря на скептицизм в Палате представителей, возглавляемой Республиканской партией.

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Такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщает The Hill.

"Я считаю, что у нас будет финансирование, необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется", – сказал Байден.

"И я верю, что эта поддержка будет реальной, даже несмотря на то, что сегодня на Капитолийском холме вы слышите голоса о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго", – добавил он.

Байден и официальные лица Белого дома были непреклонны с тех пор, как Россия начала широкомасштабную войну в феврале 2022 года. Они заявляли, что США будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для прекращения войны. На данный момент США выделили Киеву миллиарды долларов на военную и экономическую помощь.

Вопросы о постоянной помощи США снова оказались в центре внимания, поскольку украинские защитники начинают долгожданное контрнаступление.

Следует отметить, что в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что в национальной политике государства три приоритета. Первый из них – помощь Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России и готовится к контрнаступлению для освобождения своей территории от российской оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, на похожих позициях стоят и многие демократы. Часть американских законодателей считают, что администрация Байдена должна передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.

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