Блог | Орест Сохар: "Байден 5-го поколения": Белый Дом "корректирует" дату украинской победы

Под звук киевских сирен Джо Байден де-факто начал поход на второй президентский срок. "Дядюшка Джо" фокусируется на "украинском кейсе" как на одной из ключевых тем кампании, поэтому ему важен не только сам факт победы Украины, но и ближайшая дата.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Президент США у суботу вкотре товк воду в ступі, повторюючи: "Зеленському наразі не потрібні F-16". Та, схоже, це риторика минулого політичного сезону, і на часі нові меседжі.

Заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд днями ошелешила: США розглядають можливість передачі Україні бойових літаків не тільки четвертого (F-14, F-15 та F-16), але й п'ятого (F-22 та F-35) поколінь.

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд, куди увійдуть чимало "смаколиків", починаючи від боєприпасів для HIMARS і 155-мм снарядів і закінчуючи ракетними системами із лазерним наведенням, модернізовані камікадзе-дрони Switchblade 600. Найближчий союзник США в Європі Велика Британія також готує чимало важливих для ЗСУ "гостинців".

Нуланд також анонсувала створення сильної інтегрованої ППО України з новими системами.

Перемога України сьогодні добре лягає в лузу очікувань американського електорату, тому демократи старатимуться не програти цей кейс республіканцям.

Чимало "респів" – від "рядового" конгресмена Майкла Маккола до лідера "слонів" у сенаті Мітча Макконнелла говорять про необхідність передати Києву все необхідне, включно з F-16. Звісно, осатанілі "трампісти" з антиукраїнською позицією нікуди не ділися, але вони сьогодні не в тренді.

В "ослів" (демократів) вибір невеличкий: або в ході президентських перегонів уступити "слонам" лаври найзапекліших прихильників Києва, або перетягнути їх на себе. Оскільки ставки достатньо високі, важко уявити, що Білий Дім морозитиметься щодо України. Думаю, навпаки: сьогодні пентагон аналізує, як скоротити терміни війни в Україні. Тобто готує для передачі нові арсенали. Не важливо, чи будуть там винищувачі, там точно буде все необхідне для розгрому русні.

Важлива рекомендація: ми звикли "вгризатися" у кожне "імпортне" повідомлення про війну в Україні, сприймаючи його за остаточну відповідь. Тоді як політика по суті своїй є грою, яку не завжди можна зчитати логічно. У випадку з президентом США не варто очікувати, що він зробить сенсаційну заяву про ті ж F-16 у прохідному інтервʼю чи повідає випадковій журналістці, спускаючись з гелікоптера.

Воєнна допомога України синхронізована з планом виборчої кампанії Байдена, і це хороша новина. Тому важливі заяви та очікувані "гостинці" відбуватимуться за політичним календарем.

Ще одна добра звістка полягає в тому, що володарі найбільшого військового арсеналу світу не зацікавлені затягувати з датою перемоги.

Підписуйтеся на "Орестократію". Тут ребуси світової політики виглядають значно простішими.