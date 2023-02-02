Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в ПАСЕ

В Австрии одобрила визы для членов российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Помешало не то, что все эти россияне находятся в санкционных списках Евросоюза.

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Об этом сообщило Der Standard. Отмечается, что страна разрешит въезд многочисленным политикам и большой группе журналистов из РФ для участия в заседании ПАСЕ, которое состоится в Вене 23-24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину.

По данным австрийского издания, все заявленные на сегодня члены делегации из России находятся под санкциями ЕС. В частности, ее глава Петр Толстой и представитель Леонид Слуцкий – оба известны заявлениями в поддержку путинской войны против Украины.

В комментарии "Укринформу" министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы, и объяснило, что это "юридическое обязательство со стороны страны как принимающего государства".

"Австрия заключила с ОБСЕ соглашение об официальной штаб-квартире, и поэтому согласно международному праву обязана предоставлять въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ", – заявили в ведомстве.

О том, что большинство членов делегации России в ПАСЕ находятся в санкционном списке Евросоюза, в австрийском МИД ответили, что "санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев – то есть для государств со штаб-квартирами ОБСЕ и международных организаций".

"В этой связи мы, конечно, заранее тесно консультируемся с нашими партнерами (в том числе и с Украиной) и информируем их о процедуре. В этом случае разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года", – заверили в МИД Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия и Венгрия договорились, что не будут предоставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией. Страны боятся, что война может распространиться дальше по Европе.

В Украину 1 февраля прибыл федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен. Для 79-летнего политика это была первая поездка в нашу страну после начала Россией полномасштабной войны, в Киеве он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку страны.

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