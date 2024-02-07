Австрия отказала Украине в экстрадиции эксглавы НБУ Шевченко – Der Standard

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции Кирилла Шевченко, бывшего главы НБУ, которого в конце октября 2022 года НАБУ объявило в розыск. Сам Шевченко, заявив о политическом преследовании со стороны Офиса президента, попросил политическое убежище в Австрии.

Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.

"Шевченко покинул Украину в сентябре и вскоре после возбуждения уголовного дела подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где находится до сих пор. Его местонахождение пока не изменится: австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции", – пишет Der Standard.

В комментарии изданию бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием", как основную причину, назвав свою некомпромиссность в должности главы Нацбанка и отказ проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

"Когда после начала войны нужно было пополнять государственный бюджет, Офис президента оказывал на него давление, чтобы он снизил ключевую процентную ставку и провел эмиссию гривны. Шевченко отказался, чтобы еще больше не разжигать неконтролируемую инфляцию и не способствовать дальнейшей девальвации более слабой украинской валюты", – пишет Der Standard.

Издание отмечает, что решение Шевченко в монетарной политике в должности главы Центробанка удержали от краха финансовую систему воюющей страны, и позволили сейчас через год после его отставки удерживать инфляцию на уровне 5% годовых.

В комментарии Der Standard Шевченко подчеркнул, что в случае возвращения в Украину ему не стоит надеяться на справедливый судебный процесс, учитывая, что все ходатайства его защиты – более 50 заявлений – были отклонены судом.

"Кирилл Шевченко рассчитывает на справедливость австрийских властей, учитывая очевидные нарушения его прав на справедливый суд и отчет негосударственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая опубликовала доказательства политического преследования по его делу", – пишет Der Standard.

НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.

"Der Standard не получил ответа от украинского антикоррупционного органа", – говорится в публикации.

Напомним, 4 октября 2022 года глава НБУ Шевченко подал в отставку. Официальная причина – по состоянию здоровья, неофициальная – противоречие с Офисом президента. На следующий день НАБУ и САП сообщили о подозрении Шевченко по делу о незаконном выводе 206 млн грн из Укргазбанка в 2014-2019 годах. 24 октября НАБУ объявило Шевченко в розыск. В ноябре Шевченко объявили в международный розыск.