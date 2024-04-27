Австралия выделит Украине помощь на $100 млн: первые детали

Австралия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 100 миллионов. Половина этой суммы будет выделена на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов.

Соответствующее решение было согласовано во время встречи во Львове премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с вице-премьер-министром, министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. О результатах встречи Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.

Более 30 миллионов долларов из указанной суммы будут направлены на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальные средства будут назначены на другие нужды в военной сфере.

Кроме того, Австралия предусматривает поставку Украине боеприпасов класса "воздух-земля".

"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем рядом к победе. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы", – подчеркнул премьер-министр Украины.

В целом, поддержка Украины со стороны Австралии превышает 655 миллионов долларов, из которых 540 миллионов долларов приходятся на военную помощь.

Ранее сообщалось, что Австралия внесла $32,4 миллиона помощи в Международный фонд для Украины, который администрируется Министерством обороны Великобритании. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности нашего государства.

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