Австралия предоставит финансовую помощь в поддержку обороны Украины на сумму свыше $32 млн: Зеленский отреагировал на решение

Австралия внесла $32,4 миллиона помощи в Международный фонд для Украины, администрируемый Министерством обороны Великобритании. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности нашего государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте австралийского премьер-министра Энтони Албаниза. На решение отреагировал президент Владимир Зеленский в соцсети X, выразив благодарность стране-партнеру.

В правительстве Австралии отметили, что в преддверии второй годовщины жестокого полномасштабного вторжения России предоставляют грант в размере $50 млн австралийских долларов (32,4 млн долларов США) Международному фонду для Украины, напрямую поддерживая приобретение ею приоритетного военного потенциала.

Этот фонд находится в ведении Министерства обороны Британии, использует вклад партнеров для закупки приоритетной военной техники для ВСУ и обеспечения непрерывной военной поддержки – летальной и нелетальной – до 2024 года и в последующий период.

"Австралия остается твердой в своем стремлении поддержать Украину и украинцев, которые защищают свой народ, свою территорию и свой суверенитет. Объявленный сегодня вклад увеличит общую поддержку Австралии Украине примерно до 960 млн долларов, включая 780 млн долларов на помощь Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

Там добавили, что помимо такой материальной и финансовой поддержки, Силы обороны Австралии продолжают вносить важный вклад в многонациональные усилия по поддержке Украины в рамках операции "Куду". Австралийские военные продолжают обучать украинских солдат в рамках расширенной миссии в Британии.

"Австралийский самолет E-7A Wedgetail также предоставляет свои уникальные возможности в Германии, чтобы помочь защитить жизненно важные международные ворота военной и гуманитарной помощи в Украину. Австралия вновь призывает Россию немедленно уйти с территории Украины, а Беларусь – прекратить поддерживать бессмысленную войну России", – заявили в правительстве страны.

Премьер-министр Энтони Альбанез подчеркнул, что Австралия по-прежнему твердо поддерживает Украину в защите от незаконного и аморального вторжения РФ. Австралийцы поддерживают мужественный украинский народ, а также защищают фундаментальный принцип – право каждой суверенной нации быть в безопасности в своих границах и определять свое будущее.

"Австралия демонстрирует приверженность защите свободы, жизни и международного порядка, именно такую, которую должны демонстрировать все свободные нации на всех континентах. Наши страны географически отдалены, но общие ценности демократии, прав человека и верховенства права связывают нас. Мы никогда не забудем Австралию и ее поддержку", – ответил на это украинский лидер Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Австралии ветераны армии и инженеры призвали не утилизировать, а восстановить и передать Украине вертолеты MRH-90 Taipan. Единственным препятствием для согласования их передачи стало вето австралийской армии.

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