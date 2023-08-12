Атаками на корабле РФ Украина создала условия для полной разблокировки морских портов, – Омелян

После того, как Украина успешно атаковала российские корабли, она должна потребовать от агрессора полной разблокировки своих портов, и это условие должно быть категоричным. В этом убежден эксминистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Хорошо, что Украина показала зубы, и четко утвердила, что нет безопасного Черного и Азовского моря для тех судов, которые могут перевозить военные грузы в направлении российских портов. Я надеюсь, что это станет предметом серьезных переговоров по восстановлению зернового коридора, и в этот раз его восстановление будет включать не только перевозку зерна, но и металла, и контейнеров из и в Украину, потому что до сих пор этот вопрос не решен, и мы на самом деле очень однобоко подошли к этой ситуации - будь то политическое решение или кто-то не додумался до этой ситуации. истории. Но сейчас, с позиции силы, мы должны срочно решать этот вопрос", - подчеркнул Омелян.

Он подчеркнул: сейчас ни одно судно, которое будет идти в российские порты, не будет чувствовать себя в безопасности, а иностранные судовладельцы не захотят рисковать. Поэтому мы должны ясно поставить наши условия.

"Или мы восстанавливаем гражданское судоходство в Черном море, или, если сохраняется инспектирование украинских судов или судов, идущих в украинские порты - так же должна быть введена инспекция судов, идущих в российские порты. То есть это должен быть зеркальный подход", - объяснил Омелян.

В то же время, он отметил, что Россия будет тоже пытаться использовать ситуацию: она будет пытаться терроризмом ухудшить продовольственную и энергетическую безопасность в мире. Но Украина должна категорически отстоять свою позицию.

"Россия максимально будет использовать ситуацию на внешних рынках. Мы видим взрыв на зерновом перевале на территории Турции, и мне кажется, что это было сделано руками российских террористов. Они специально дестабилизируют сейчас ситуацию на зерновом рынке, на рынке топлива, чтобы использовать максимально" В настоящее время очень важна проактивная позиция украинской власти, которая максимально использует ситуацию в интересах Украины, украинского бизнеса и украинских граждан, порты должны быть открыты для абсолютно всех товаров. всех площадках", - подчеркнул Омелян.