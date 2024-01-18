Артиллерийская коалиция, усиление ПВО и ситуация на фронте: Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним

Видео дня

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и дальше усиливать украинскую систему ПВО. Я благодарен за активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну" "Рассказал о начале подготовки Глобального саммита мира. Важно привлечь широчайший круг стран к участию в нем. Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского Президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - сообщил президент.

Новость дополняется...