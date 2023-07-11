Армия стран НАТО будет иметь 300 тыс. военных для быстрого реагирования: Столтенберг раскрыл планы развития Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал увеличение армии Альянса. Он раскрыл планы развития военно-политического блока, которые, среди прочего, заключаются в том, чтобы иметь 300 тысяч бойцов быстрого реагирования.

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Как сообщает la Repubblica, об этом генсек заявил на пресс-конференции по итогам первого дня Вильнюсского саммита. Он откровенно заявил, что противостоять такая армия будет России и терроризму.

"Союзники также утвердили самые всеобъемлющие планы обороны со времен окончания "холодной войны". Они призваны противостоять двум основным угрозам, с которыми мы сталкиваемся: России и терроризму. В соответствии с нашими новыми планами НАТО стремится иметь 300 000 военнослужащих в состоянии высокой готовности, включая значительную авиацию и военно-морские силы", – заявил Столтенберг.

По его словам, уже утверждена новая дорожная карта оборонного производства, которая требует большого инвестирования.

"Сильное сдерживание и оборона требуют прочной промышленной основы. Поэтому лидеры утвердили новую дорожную карту оборонного производства. Это ускорит совместные закупки, повысит совместимость, а также создаст инвестиции и производственные мощности. Для всего этого нам нужно больше инвестировать в оборону", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

Также генсек поддержал отмену плана действий по вступлению Украины в НАТО. Присоединение страны к Альянсу состоится без этого этапа.

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