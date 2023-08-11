По мнению Алексея Арестовича, когда США будут воевать против своего стратегического врага — Китая, а это может произойти очень быстро, они, Соединённые Штаты, будут побуждать и Украину, и россию им помочь, то есть Украина, принимая навязанное ей участие в этой глобальной войне гигантов, будет вынуждена стать российской союзницей.

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Такую мысль известный украинский политолог и психотерапевт высказал в диалоге с Юлией Латыниной а качестве аргумента в пользу того, что нам следует отделять путина от остальных россиян, поскольку эти остальные ещё могут с высокой вероятностью как бы оказаться нашими союзниками вместе с США.

Имею сказать.

Прежде всего, отделяя пуйло от остальных русских, надо бы поиметь в виду, что этих остальных должно быть не так много, ибо русское большинство слишком неразрывно слилось с путиным в некую единую агрессивную биомассу, хотя есть, конечно, и меньшинство — почти невинное и почти непричастное, просто настолько трусливое, что в трусости своей слегка потерявшее человеческий облик, тобто союзнички у нас с Америкой будут ещё те…

В отношении же треугольника Вашингтон — москва — Пекин соглашусь с тем, что Главная страна мира имеет очевидную стратегию блокироваться с более слабым из двух антидемократических монстров против более сильного из них, то есть полвека назад — при раннем Киссинджере — с КНР против мощнючей россии (тогда — ссср), к чему совсем уже позднего Киссинджера привлекают в силу временно сложившейся ситуации и сейчас, в перспективе же — в постпутинское время — уже остатки россии будут привлекаться для совместного противостояния гораздо более сильному и потому более опасному Китаю, но лишь аналогично тому, как можно в борьбе против удава посотрудничать со съеденным этим удавом кроликом, пока тот ещё не вполне переварился и потому в некотором смысле не утратил субъектности.

Ну и где же, в таком случае, будет место Украины в этом предстоящем американском покушении на китайское пищеварение? Разумеется, рядом с США, то есть снаружи и по отношению к Китаю, и по отношению к россии, которую он переваривает.

Так вот, теоретический вопрос: можно ли считать полноценным союзником в борьбе с удавом того, кого удав этот уже проглотил, даже если проглоченный героически стремится насрать внутри удава? Да называйте его как хотите, хоть ситуативным тактическим партнёром, но не требуйте же к нему уважения! Тем более, что прошлое этого гадкого кролика было весьма омерзительным.

С американцами — да: плечо к плечу, рука об руку, бок о бок, но с содержимым китайского желудка — извините.