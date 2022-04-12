Арестович: Медведчука задержали не в Киеве, скоро он расскажет нам много интересных подробностей

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук был задержан не в Киеве. СБУ разыскала и "взяла" кума Владимира Путина по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их разговора опубликована вечером 12 апреля на YouTube.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", – сообщил Арестович.

По его словам, вероятно, Медведчук пытался организовать свой побег, заплатив кому-то большие деньги. "Раз убежал, значит, помогли убежать либо сумел обмануть... Мы эти подробности узнаем, он сейчас очень много интересных подробностей расскажет", – отметил советник главы ОП.

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Арестович подчеркнул, что Медведчук – "очень ценный ресурс", который может раскрыть детали того, как РФ готовилась к полномасштабной войне против Украины и кто создавал пророссийские настроения в нашей стране.

Напомним, Медведчук подозревается в государственной измене. Ранее появилась информация о том, что кум Путина вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал из-под домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан в результате спецоперации СБУ. Об этом вечером 12 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. На опубликованных фото кум Путина сидел в наручниках и в украинской военной форме. В Офисе президента отметили, что единственный шанс Медведчука остаться в живых – "прописаться" в украинской тюрьме, поскольку в России его могли бы физически устранить.