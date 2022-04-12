Подоляк прокомментировал задержание Медведчука: в России его обязательно ликвидируют

Задержанному нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку нужно сидеть в украинской тюрьме, чтобы оставаться в живых. В России его могли бы просто убить.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. "Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком", – написал он.

"В РФ его [Медведчука] обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – считает Подоляк.

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Медведчук был задержан в результате спецоперации СБУ. Об этом вечером 12 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. На опубликованных фото кум Путина сидел в наручниках и в украинской военной форме, подробности его задержания должны быть обнародованы позже.

Напомним, Медведчук подозревается в государственной измене. Ранее появилась информация о том, что кум Путина вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал из-под домашнего ареста. Затем Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения для Медведчука – нардепа разрешили взять под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали о том, что Медведчук покинул Киевскую область, но так и не смог сбежать из Украины. Перед этим он отключил свои телефоны и не выходил на связь.