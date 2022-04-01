Арахамия назвал две страны НАТО, готовые стать гарантами безопасности Украины

Турция и Германия готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Так, по состоянию на 1 апреля уже две мощные страны-члены НАТО поддержали наши предложения.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат, глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия. В частности, он приветствовал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы МИД Германии Анналены Бербок по поддержке предложенной Украиной конценпции.

Напомним: ранее Арахамия озвучил список стран, которые могут стать гарантами безопасности нашей страны. В частности, Украина видит такими государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

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"Кого мы видим среди гарантов – это прежде всего страны Совбеза ООН: и Великобритания, и КНР, и Российская Федерация тоже туда входит, но мы будем отдельно по этому говорить, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль", – сказал он.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, международный многосторонний договор о безопасности защитит Украину от новой агрессии. Также он предоставит государству надежных союзников и реальные гарантии на получение помощи в будущем. По его словам, подписание соответствующего договора предоставит нашему государству дополнительный контур безопасности за счет сил стран-союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Британии заявили, что готовы стать гарантом безопасности Украины. Лондон стремится к любому, каким только может, способом помочь закончить войну, которую развязала Россия;

Президент Владимир Зеленский заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе гарантий. Ее сейчас прорабатывают украинские власти с международными партнерами.

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