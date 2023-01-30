Исследователи одной из тех АНАЛитических контор, выводы которых традиционно ложатся на стол американского президента, снова оказались капитулянтами на уровне 1991-2021 годов, то есть эта гадкая трусость оказалась у них ещё более долговременной — вопреки всему.

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Более конкретно: американский исследовательский центр RAND — среди прочей трепотни об опыте предыдущих войн — предложил не только заняться ослаблением санкций, наложенных на рф, но и гарантировать нейтралитет Украины, что означает отказ от её принятия в НАТО (привет из 2008-го!), а вместо такого принятия США, мол, просто должны взять на себя некие обязательства по обеспечению безопасности Украины.

Таким образом, дорогостоящие профессиональные трУсы, наделав в свои тоже дорогостоящие трусЫ, стали торговать тенью. Причём тенью не только завонявшихся Минсков с разными цифрами, но и Будапешта с его позорным для Цивилизации "меморандумом", навязанным Украине с подачи АНАЛогичных АНАЛитиков почти 30 лет назад.

При этом все подобные предложения от тех, кого и в самих Штатах многие давно подозревают в работе на мордор, традиционно подаются ими в увязке с "уточнением" планов поддержки США Украины, в Победу которой такие советчики [делают вид, что] не верят.

Увы: этот политмусор в Главной стране мира читают очень серьёзные люди, а продажный центр, его продуцирующий, у них в авторитете — ещё с 1948 года!!! Печальное наследие прошлого (на год старше НАТО!), даже не рука москвы, а её какая-то дополнительная древняя нога из Америки.

Нога эта жутко отстала от времени. У Байдена, похоже, всё понимают. Но все многочисленные тупые центры с их устаревшей продукцией успели расплодиться. Ждём, пока республиканцы вежливо попросят демократов средства на финансирование этих лавок трусости направить на пользу делу. Делу спасения Цивилизации от россии (с её продажными прихвостнями) в первую очередь.

Слава Украине!

P.S. — на совсем другую тему, гораздо более приятную. Поздравляю Украину и вообще Цивилизацию с важнейшей "петропавловской" победой на президентских выборах в теперь уже совсем братской сестре Чехии, где президентом стал яро проукраинский НАТОвский генерал Пётр (имя; вариант: Петер) Павел (фамилия), что должно помочь и Чехии, и человечеству в целом в это непростое историческое время решения всеобщих судеб.