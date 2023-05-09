'Аморальный и недружественный шаг': в МИД Украины отреагировали на визит на парад к Путину иностранных лидеров

На парад по случаю 9 мая в Москву прибыло несколько лидеров стран постсоветского пространства. В компании с президентом РФ Владимиром Путиным, на арест которого выдал ордер Международный уголовный суд в Гааге, засветились премьер-министр Армении и президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, слушавшие, как российский военный преступник оправдывал в своем выступлении убийства украинцев и оккупацию украинских территорий.

Видео дня

В Министерстве иностранных дел Украины поступок упомянутых политических деятелей назвали "безнравственным и недружественным шагом". Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в заявлении, в Украине не осталось незамеченным участие в мероприятии в Москве 9 мая премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы принести еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинскую землю. Участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины", – отметили в МИД Украины.

Украинские дипломаты осудили то, что указанные политические деятели своим присутствием легализовали пропагандистское мероприятие, устроенное государством-агрессором и военным преступником, который руководит РФ. В МИД Украины официально назвали это "аморальным недружественным шагом", а также демонстрацией пренебрежения к украинскому народу.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", – говорится в заявлении.

"Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", – добавили в МИД.

Напомним, 9 мая 2023 года в Москве прошел парад, приуроченный к 9 мая. Он стал самым коротким за последние 20 лет, также в нем приняло участие минимальное количество участников с 2008 года. И техники в этом году в Москве на параде было в 4 раза меньше, чем в 2021 году: всего 51 единица. При этом некоторых видов техники вообще не было.

Так, украинский сегмент сети взорвался смехом и шутками из-за древнего Т-34 на параде в Москве, тогда как россияне привычно ждали появления "Армат". Население же государства-агрессора между тем устроило истерику из-за "самого позорного парада".

Впоследствии выяснилось, что даже эту единственную единицу россиянам пришлось тянуть из Лаоса.

В своей речи 9 мая на параде президент РФ Владимир Путин пожаловался, что против РФ начали войну, и снова заговорил о защите Донбасса.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины снова развязана настоящая война", – заявил диктатор.

Он обвинил страны Запада в "провоцировании конфликтов", "разжигании ненависти" и "уничтожении семейных ценностей".

Интересно, что об агрессивной войне РФ против Украины на параде Путин говорил куда больше, чем о Второй мировой. Однако, как отметили даже россияне, не предложил почтить память ликвидированных в Украине российских захватчиков, количество которых постоянно приближается к 200 тысячам.