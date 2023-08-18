Прежде всего: как и вся Украина, искренне благодарю Главную страну мира за огромную помощь, которую она нам предоставляет и без которой Украины уже, наверно, и не было бы. Оспаривать всё это бессмысленно, а теперь — к теме данной статьи.

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Итак, почему они нам таки должны?

Будапешт. Этим всё сказано, и долгие комментарии тут излишни. Тот "меморандум" — позор и нашей необъяснимой доверчивости, и американской (в том числе) ХИЩНОЙ НЕДАЛЬНОВИДНОСТИ. Сочетание этих двух слов, конечно, странное, но ведь было и то, и другое. Клинтон, кстати, раскаялся, что делает ему честь, но нам это уже не поможет. Крым и Обама. Мы могли, разумеется, и не послушаться, так что виноваты опять же, безусловно, и сами. Но слышать после этого "Ну и при чём тут Америка?" немножко, согласитесь, невыносимо. Самое сложнопоясняемое, но и самое, очевидно, главное. Создание впечатления. Да, мы повелись, хотя никто не заставлял. Но Штаты постоянно именно СОЗДАВАЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ — денно и нощно — что в случае чего никогда НЕ. Но таки ДА. И кабы не фантастические первые недели Украины в самом начале российской агрессии, которым всё должно было и кончиться, кабы не Героизм отчаянья, которого от нас не ждали никакие профессора и никакие политики, то этим ДА русскому фашизму всё бы и завершилось.

Но — мы выдержали. Но — мы доказали. И только тогда Америка вспомнила — уже после Великой Британии!!! — что она тоже великая. А ведь ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАВАЛИ не такой глубокой задумчивости на случай опасности. И этим всех, кто доверился, слегка подталкивали. Не сильно, однако же ощутимо. А потом — в кусты подумать.

Ничего, что я честно? Так я это вижу.

Всё равно — спасибо Соединённым Штатам. А СЛАВА УКРАИНЕ!!!