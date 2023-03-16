Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта, - Politico со ссылкой на официальных лиц США:

Продвигаться на юг через Херсон в Крым. Эта модель нереалистичная, поскольку орки окопались в обороне на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции. Двигаться к востоку со своей северной позиции, а затем к югу, перерезая русский сухопутный мост. Это более вероятный сценарий.

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Наступ нібито розпочнеться до травня.

Загалом стаття дуже позитивна, в її основі лежать слова міністра оборони США Ллойда Остіна: "Україна не має можливості втрачати час. Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання".

Під зобов’язаннями партнери мають на увазі навчання українських воїнів, постачання бронетехніки, запасних частин та технічного обслуговування, необхідного для використання цих нових систем.

F-16 не буде найближчим часом (тут пояснював чому). Натомість, на радянські МіГ-29 встановлюватимуться сучасні ракети класу "повітря-повітря", що збільшить здатність українських пілотів-винищувачів знищувати російські ракети.

Невеличка зрада виникла щодо Бахмута: варто чи не варто його захищати, чи не забагато боєприпасів ЗСУ тратять на знищення русні. Тут почали сперечатися навіть самі американські військові: чинні офіцери Пентагону апелюють до заощадження, а колишні, не звʼязані політичними зобовʼязаннями з Білим Домом займають протилежну думку: або воювати, або економити; мовляв, рашистів все одно треба знищити, і байдуже коли, під час наступу чи ще до нього.

Це перший текст протягом останнього часу, в якому немає осінньо-польової депресії, згадок про тупиковість бойових дій та доцільність згортання війни під новий рік. У Politico все чітко: русню слід замочити, і це обовʼязок не лише ЗСУ, але й міжнародних партнерів.

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