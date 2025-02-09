Американские инвестиции в добывающую отрасль могут стать одной из составляющих безопасности для Украины, – Порошенко

Поддержка Украины со стороны США и стран НАТО – это не благотворительность, а их инвестиции в собственную безопасность. Остановить агрессора в Украине было легче и дешевле, чем сделать это в какой-то европейской стране.

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Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала NBC News во время визита в Вашингтон.

"Сейчас настал переломный момент этой войны. Мы рассчитываем на наших американских партнеров, мы рассчитываем на президента Трампа, на его месседж "мир через силу". Потому что не найдешь никакой другой нации в мире, которая хочет мира больше, чем мы, украинцы, потому что мы платим за это дорогую цену. Сейчас это очень важно – воплотить план "мир через силу". Потому что мир из-за слабости был бы капитуляцией Украины, и это была бы капитуляция не только Украины, но и капитуляция НАТО и капитуляция Соединенных Штатов", – сказал Порошенко.

"Пожалуйста, перестаньте воспринимать поставки оружия в Украину из НАТО, США, Евросоюза как благотворительность. Это не благотворительность. Это инвестиция в собственную сохранность. И остановить путина в Украине было бы легче, дешевле, чем сделать это в какой-то европейской стране, или кто знает, может, завтра этот сумасшедший примет решение атаковать баллистическими ракетами любую страну-члена НАТО. В этой ситуации более эффективно, дешевле остановить его в Украине путем инвестиций в собственную безопасность", – считает Порошенко.

"Безусловно, мы заинтересованы в мирных переговорах. Но есть пять бескомпромиссных пунктов. Во-первых, никаких компромиссов по суверенитету и национальной идентичности. Мы никогда больше не будем русской колонией. Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины. Мы никогда не сдадимся и не отдадим ни одного кусочка оккупированной украинской земли. Бескомпромиссность по отношению к украинским Вооруженным Силам, которые мы создали. И это станет ключевым фактором безопасности. Бескомпромиссность по санкциям. Это должны быть адские санкции, чтобы урезать пути возможность финансировать войну. И никаких компромиссов по поводу нашего трансатлантического будущего", – подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос ведущей по поводу украинских полезных ископаемых, Порошенко сказал: "думаю, что Трамп хочет способствовать американским инвестициям в Украину, включая добывающую промышленность. Это одна из ключевых составляющих фактора безопасности – американские инвестиции, возможно или вероятно вместе с развертыванием европейских войск, а также поставкой большего количества оружия и его усовершенствованием".