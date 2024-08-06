Ее предчувствие назревало с 27 июня, с неудачных для Байдена дебатов с Трампом. А уж после покушения на Трампа и доноры массово отказывались финансировать кампанию Байдена, и опросы в колеблющихся штатах показывали преимущество Трампа, и сам он ликовал, считая, что победа у него в кармане, да и газеты выходили с громкими заголовками: судьба выборов решена!

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До 21 июля

В стане демократов воцарилось уныние, а их лидеры стали убеждать престарелого президента сняться с выборов. К 21 июля ситуация настолько обострилась, что уже воспринималась первым актом трагедии. Или вторым, вспоминая президентство Трампа, увенчавшееся захватом Капитолия.

Но не преувеличиваю ли я, трагедия ли это? Многие мои украинские френды, в том числе фронтовики, так не считают. Ну, придет Трамп, ничего особо не изменится, система ему не по зубам, не настолько же он безрассуден, чтобы пытаться установить в США диктатуру и не пойдет же на прекращение помощи Украине?

Нет, не преувеличиваю. Первая каденция Трампа и последующие события показали, что наша хваленая система сдержек и противовесов не столь уж надежна и вполне может быть разрушена, что установление диктатуры это именно то, к чему Трамп стремится, а уж на прекращение помощи Украине он еще как пойдет! Недаром выбрал в будущие вице-президенты Джей Ди Венса, певца ресентимента и хиллбилли, ярого противника этой помощи.

Для справки: хиллбилли (hillbilly — дословно "Билл с холма", это невежественные провинциалы, деревенщина) — стали главной опорой трампизма и этого самого Венса, сенатора от Огайо, выходца из низов срединных штатов. А дорогим украинским друзьям не мешало бы вспомнить, как в ноябре прошлого года по указанию Трампа республиканцы в Палате представителей на полгода заблокировали принятие закона о помощи Украине и как Венс был среди главных активистов прекращения этой помощи. После чего была потеряна Авдеевка, тысячи солдатских жизней, ВСУ утратили инициативу, стали отступать и до сих пор не переломили ситуацию.

Да, к 21 июля драма выборов становилась трагедией. Совершим экскурс в прошлое: 99 лет назад Теодор Драйзер издал роман "Американская трагедия", снискавший большой и долгий успех у публики. Он не раз был экранизирован в фильмах (поначалу работу над сценарием Голливуд поручил Эйзенштейну!) и сериалах и даже стал основой для оперы. Вот, что значит удачный выбор названия! Оно удачнее даже "Войны и мира" и рождает представление о трагедии целой нации, хотя речь в романе идет всего лишь о социально-бытовой драме с привкусом мелодрамы.

Увы, времена в Америке наступили такие, что это название все чаще приходит на ум. Поляризация нации может привести к фашизации США, к гражданской войне и к расколу страны. Опасения нешуточные, многие этого боятся, и я сам подумываю в случае чего перебираться к сыну в Канаду...

Проблема Байдена была усугублена проблемой Верховного суда: в начале июля он принял решение по делу о мятеже 6 января 2021 года – странное, противоречивое и крайне опасное для системы, основанной на верховенстве права и равенстве всех перед законом. Мол, выполняя президентские функции, Трамп имел полный иммунитет, а также может рассчитывать на частичный иммунитет, если оставался в рамках президентских полномочий.

Тут суд наступил на грабли, которые могут ударить по Трампу же и точно ударят по нашей демократии. Его решение ставит президента над законом, и теперь Байден свободно может послать спесцслужбистов арестовать опасного уголовника Трампа и даже пристрелить его при попытке к бегству. Согласно решению Верховного суда, Байден будет в этом случае выполнять прямые функции президента, защищать Конституцию и блюсти безопасность державы!

Да, Байден не пойдет на это. Ему такое даже в голову не придет. Но Трамп с радостью пойдет. Он давно обещал диктатуру, а теперь у него руки развязаны. Наивные американцы называют такое возвращением к монархии? Они ошибаются, Трамп и его сторонники попытаются установить фашистскую диктатуру и даже если у них не получится, для Америки подобное будет иметь очень болезненные последствия. Увы, демократии порой ведут к тираниям – 90 лет назад мы это уже проходили, при Гитлере. Тогда погибли десятки миллионов людей. Сейчас – спасибо Верховному суду США, маяка мировой демократии – мы снова на той же развилке истории.

Кстати, в отношении объективной информативности: советую отслеживать политико-юридический аспект ситуации в США по Ютуб-каналу Игоря Слабых, американского юриста, и по каналу Трифекты, который ведут он, Павел Дубровский и Ян Веселов.

После 21 июля

Все разительно изменилось после того, как в тот день Байден объявил об отказе от участия в выборах и о поддержке Камалы Харрис. Она немедленно и очень энергично вступила в гонку, демократы воспряли духом, к ним сразу вернулись спонсоры и только за первые сутки в ее фонд поступило более $ 100 млн, а до конца июля более $ 324 млн! Опросы также показали энтузиазм избирателей — в решающих штатах Харрис вышла вперед и с каждым днем увеличивает отрыв. О покушении на Трампа никто уже не вспоминает, а сам он выглядит растерянным, старым и допускает много грубых ляпов.

И ведь это все без важного для во многом консервативной Америки напарника. Полагаю, во вторник 6 августа мы узнаем имя кандидата в вице-президенты — у Камалы отличный выбор, а ее очевидные успехи придадут смелости этим белым респектабельным мужчинам-центристам. Большинство политологов считает, что для баланса без них не обойтись. Да ведь таким при Обаме был и сам Байден.

Успехи кампании Харрис повлияли не только на оптимизм демократов, но и на трезвомыслящие остатки республиканцев. Ее штаб-квартира объявила 4 августа о создании группы "Республиканцы за Харрис"! Та должна привлечь республиканцев, недовольных Трампом. В коалицию уже входят несколько помощников Трампа по Белому дому, а также бывшие члены Конгресса. Группа проведет стартовые мероприятия в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании — это сейчас ключевые штаты. Среди ставших доверенными лицами Харрис бывшие сотрудники Белого дома Трампа Стефани Гришэм и Оливия Трой, бывший вице-губернатор Джорджии Джефф Дункан и бывший депутат Адам Кинзингер. А также мэр Месы, штат Аризона, Джон Джайлс, который недавно написал статью, в которой выразил свою поддержку Харрис.

Гришэм на мероприятии заявила: "Будучи главным пресс-секретарем и одним из самых долгоживущих членов его команды, я воочию видела, на что готов пойти Трамп, чтобы остаться у власти, как он это сделал 6 января, и какую ложь он с такой легкостью говорил американцам на протяжении всего срока существования администрации. Я могу не во всем соглашаться с вице-президентом Камалой Харрис, но я знаю, что она будет бороться за нашу свободу, защищать нашу демократию и с честью и достоинством представлять Америку на мировой арене".

Да, опросы показывают, что большинство республиканцев определились с выбором. Так, опрос, проведенный на этой неделе Центром американских политических исследований Гарвардского университета, показал, что 92% республиканцев намерены голосовать за Трампа, и 5% за Харрис. Еще 3% не определились. Трамп пока лидирует среди независимых избирателей 45-39, но 16% неаффилированных не определились со своим выбором.

NB. Среди поддержавших выдвижение Харрис есть и Фред 3-й, племянник Трампа, и Мери, племянница. Они сообщили, что готовы помочь ей в ее кампании.

Об Украине и "русской улице"

Тем, кто всерьез обсуждает мирные планы Джонсона и Помпео, хочу напомнить, что 27 июня, аккурат в день дебатов Трампа с Байденом, Палата представителей отклонила поправки к законопроекту об ассигнованиях союзникам, предложенные Полом Госаром (республиканец от Аризоны) и Марджори Тейлор Грин (республиканка от Джорджии). Госар и Грин предложили ряд поправок к законопроекту об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и связанных с ними программ. Эти поправки прекращали финансирование Украины в ее войне с Россией.

Поправки Госара (он объясняет их арестами священников, закрытием монастырей и подавлением свободы слова) запретили бы финансирование военных продаж Украине; двустороннего соглашения о безопасности между США и Украиной; выделение средств специальному представителю США по экономическому восстановлению страны. Поправка Грин лишила бы Украину всего финансирования.

Палата представителей проголосовала против поправки о запрете продаже военной техники Украине 350 - 61; против поправки касательно двустороннего договора безопасности между странами 334 - 76; против поправки, связанной с восстановлением украинской экономики 109 - 303. Поправку Грин постигла та же участь: она получила 70 голосов против 342.

Грин и Госар это ближайшие соратники Трампа. Представляя свои поправки, они пытались обосновать их демагогией и ложью, оскорбительной для сражающегося народа Украины. Как вы думаете, кто дал команду Госару и Грин выступить с антиукраинской инициативой?

Что касается русскоязычных диаспор во всех странах, то придется с огорчением заметить, что в их отношении к Харрис сказывается расизм. А израильские френды по соцсетям и вовсе поразили — в их среде популярно убеждение, что вице-президент Соединенных Штатов поддерживает Иран и его прокси и оказывает давление на Израиль...