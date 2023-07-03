Алексеев об открытом против него деле: это смешное обвинение, мы будем бороться за справедливость

Власти организовали очередное уголовное преследование оппозиции. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Сергей Алексеев в комментарии журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

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"Это – действительно расправа над оппозицией. У нас на 27 народных депутатов нашей фракции где-то 100 уголовных производств. Извините, это ненормально. Адвокаты юридической фирмы, которую я учредил, защищают депутатов "Европейской Солидарности" – в частности, Софию Федину, Артура Герасимова. Также они были защитниками городского головы Чернигова Владислава Атрошенко", – напомнил Алексеев.

Народный депутат также отметил, что был основным докладчиком по поводу полномочий городского головы Киева Кличко.

"Я был докладчиком в Конституционном Суде по конституционному представлению, основным докладчиком относительно полномочий мэра Киева. Что мэр, избранный народом, являюсь главой КГГА. Более того, я был автором альтернативного законопроекта, где все полномочия переходят к мэру. Мы понимаем, что все из-за этого происходит", – добавил Алексеев.

"Если бы был хоть какой-то материал, то обвиняли бы во взятии взятки. А поскольку нет ни одного материала, то обвиняют в мошенничестве. Это смешное обвинение", – отмечает Алексеев.

Он сообщил, что силовики использовали для провокации лицо, находящееся фактически в заложниках власти из-за угрозы экстрадиции в Германию.

"В обмен на то, чтобы не экстрадировать в Германию, а ему там грозит 15 лет лишения свободы, он, к сожалению, согласился на такой грязный заказ", – отметил народный депутат.

Сергей Алексеев отметил, что подсудность дела сомнительна, поэтому адвокаты будут работать на обеспечение оправдательного приговора или закрытие дела.

"Что касается подсудности, то она более чем сомнительна, мы об этом тоже будем говорить и идти пошагово. Мы будем бороться за справедливость до конца, пока все это не закончится либо оправдательным приговором, либо закрытием уголовного дела, потому что там дела нет", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что уголовное преследование Сергея Алексеева – это месть за то, что он защищает оппозиционных к власти политиков. Такое мнение высказала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина.