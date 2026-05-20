'Не все довольны': Рютте призвал страны НАТО к более справедливому распределению поддержки Украины

В НАТО растет недовольство из-за неравномерного вклада союзников в поддержку Украины. Сейчас часть стран требует более справедливого распределения нагрузки между партнерами, особенно в рамках механизма PURL. В то же время предложение о фиксированных расходах на помощь Украине пока не имеет достаточной поддержки.

Вопрос дальнейшей поддержки Украины станет одним из ключевых во время саммита Альянса в Анкаре в следующем месяце. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте накануне встречи министров иностранных дел НАТО в шведском Хельсингборге.

Безопасность Украины напрямую связана с безопасностью стран НАТО, поэтому союзники должны обеспечить стабильную, предсказуемую и долгосрочную помощь Киеву. К обсуждению этого вопроса на встрече министров также присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига.

Механизм PURL остается одним из главных инструментов срочной военной поддержки Украины. С момента запуска инициативы прошлым летом через PURL было поставлено около 70% всех ракет для систем Patriot, включая PAC-3, а также 90% боеприпасов для других систем противовоздушной обороны.

Последние взносы в PURL на сумму более 500 миллионов долларов предоставили Норвегия и Канада. В то же время Рютте признал, что его инициатива о выделении всеми европейскими союзниками НАТО не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины вряд ли будет согласована.

"Есть большое сопротивление фиксированной отметке в 0,25 процента", – отметил генсек НАТО. Некоторые государства, которые делают самые большие взносы, ожидают большего участия от других партнеров.

В связи с этим Рютте призвал союзников "быть более честными между собой" в вопросе распределения помощи Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Североатлантического Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни. Генеральный секретарь НАТО поднял этот вопрос в конце прошлого месяца на закрытом заседании послов НАТО в рамках подготовки к предстоящему июльскому саммиту альянса в Турции.

