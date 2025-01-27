АГУ заявила о давлении на местное самоуправление и обратилась к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен обеспечить защиту прав граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.

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Об этом говорится в обращении правления Ассоциации городов Украины к главе государства.

В АГУ отметили, что примеры давления на глав небольших громад зафиксированы уже в январе 2025 года. В частности, речь идет о нарушении законодательства, процедур и справедливости при совершении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами по отношению к представителям местного самоуправления.

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет громады и Украину в целом, а следовательно, приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает более сложным путь к нашей победе", – говорится в заявлении.

В АГУ отметили, что местное самоуправление не только является "основой демократии и важной частью защиты независимости Украины", но и отличает нашу страну от путинской России.

Ассоциация также призвала президента Украины объединить усилия всех органов публичных властей в борьбе против РФ.