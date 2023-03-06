Адвокат Шевчук, защищавший одиозных олигархов и судей, пожаловался на ''давление'' ГПК на комиссию по отбору членов в ВРП

Адвокат Алексей Шевчук обратился в Офис Генерального прокурора и Национальной ассоциации адвокатов Украины о давлении Центра противодействия коррупции (ГПК) и, в частности, Виталия Шабунина на комиссию по отбору членов в Высший совет правосудия. В частности, Шевчук публично обвинил Шабунина и ЦБК в искажении фактов и совершении медийных атак на конкурсантов. Алексей Шевчук публично попросил правоохранительные органы и органы адвокатского самоуправления адвокатуры отреагировать на "медийный буллинг и целую агрессивную кампанию с привлечением СМИ" для влияния на конкурс по избранию членов Высшего Совета Правосудия (ВРП).

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Как сообщает Центр противодействия коррупции, Алексей Шевчук является кандидатом в ВРП, с которыми проводит собеседования Этический совет. Но с добродетелью кандидата не все хорошо.

Среди главных претензий к Шевчуку в ЦБК назвали защиту Ильи Кивы, поддержка диктаторских законов 16 января и работа на Медведчука.

Главными клиентами Шевчука в ЦПК вспоминают олигархов, депутатов, судей и чиновников, подозреваемых в причастности к получению взяток и схем по хищению государственных средств на миллиарды гривен. Среди клиентов Шевчука фигурируют олигархи Онищенко и Бахматюк, депутаты Дубневич и Розенблат, глава Госслужбы занятости Кашуба, судьи Емельянова и Первушина.

"Что касается вышеупомянутой авторской программы на канале ZIK, то однажды Шевчук пригласил на эфир "янтарного депутата" Розенблата. Самое интересное, что сам Шевчук выступает адвокатом Розенблата по известному делу НАБУ", — отмечают в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции также Шевчук обвиняют в попытке рейдерского захвата медиа "Судебный репортер", причастности к клонированию общественных организаций и институций, вовлеченных в проведение судебной реформы. Шевчуку вспомнили и то, что он и его фирмы не раз фигурировали в уголовных производствах.

"Добавим, что кандидат неоднократно без успеха принимал участие в конкурсах на должности в государственных органах. В частности, он: не прошел в Высший антикорсуд из-за отсутствия нужного опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; не прошел в состав Совета громконтроля НАБУ, из-за чего подавал иск в ОАСК; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ. Надеемся, что этот список пополнится еще и конкурсом к ВРП. Напоследок выражаем вред, что собеседования проходят в закрытом режиме. – резюмировали в ГПК.