Адвокат Новиков рассказал о трех сценариях санкций против Порошенко, в которых запуталась власть

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что власть запуталась в "сценариях" введения санкций против лидера "Европейской солидарности". По его словам, указы были приняты с нарушением процедуры, к тому же сами документы имеют грубые ошибки.

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Об этом он написал в Facebook. По его убеждению существуют несколько планов того, как планировалось ввести санкции против пятого президента. Юрист пишет, что большинство людей возмущены ссылкой на "превентивность" санкций против Порошенко.

По его словам, "превентивности" действительно не было в документах с 12 февраля, но она впервые появилась в объяснениях от правительства 8 апреля. Причины применения санкций против Порошенко были указаны, но они таковы, что, когда пришло время отвечать на судебный иск, власть выбрала вариант "скажем, что это все превентивно", пишет Новиков.

Также он разъяснил детали относительно процедуры введения санкций. Адвокат отметил, что 12 февраля Минэкономики получило от Государственной службы финмониторинга письмо №228/413-04/ДСК (буквы "ДСК" в номере означают "для служебного пользования"). Ничего срочного в письме не было, оно касалось событий 2009-2015 годов.

У министра Юлии Свириденко было всего 6 часов для рассмотрения и подписи, чтобы успеть к заседанию СНБО на 18:30 12 февраля.

Предложениями Минэкономики было применить к Порошенко санкции: лишение государственных наград (бессрочно), остальные в соответствии с перечнем (на 10 лет). В документах неправильно указан налоговый номер политика (24011005438 вместо 2401005438). Кроме того, содержатся и другие ошибки, которые похожи на описки. Это свидетельствует о спешке, с которой делали документ, отмечает адвокат.

К документу также была добавлена справка (время 17:40) о том, что "заинтересованные органы считаются согласовавшими проект без замечаний". Проект согласовали МИД, Минцифры, Минфин, МВД.

Минюст имел несколько незначительных замечаний. Кроме того, в разделе "обоснование" пояснительной записки после слов о Черноморском флоте появился новый абзац:

"Лицо своими действиями создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствует террористической деятельности и/или нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводит к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

По словам Новикова, со второй версией проекта есть проблемы, и, прежде всего - реальная дата ее изготовления. Налоговый номер Порошенко, из-за ошибки в котором произошла настоящая паника в СНБО и ОП 13-14 февраля, в ней указан правильно.

"Нам трудно поверить, что если бы эту ошибку заметили еще в 19:47 12 февраля, президенту дали бы на подпись неисправленную версию решения СНБО. В конце концов, Юлия Свириденко присутствовала и на заседании Кабмина, и на заседании СНБО, и она знала, насколько именно этот указ для Зеленского особая и личная тема. Я не знаю, смогу ли я вообще поверить, что это письмо появилось на свет 12 февраля, даже если увижу оригинал с цифровой подписью. В материалах в суде его нет. Пока мы его не увидели, я склоняюсь к тому, что оно было изготовлено только в бумажной форме и не раньше следующего дня, когда об ошибке в РНОКПП Порошенко и о том, что она делает ничтожными санкции против него, уже написали СМИ. Если можно подменить уже опубликованный указ, к которому привлечено общественное внимание (см. серию лонгрида №3) - то почему бы не подменить обычный проект распоряжения КМУ, который в оригинале видела только кучка чиновников?" – отмечает адвокат.

Он пишет, что на экземпляре распоряжения правительства, попавшем в материалы дела, рядом с напечатанным в проекте "Д.Шмыгаль" от руки подписано "Ю.Свириденко". В таком виде распоряжение в тот же вечер зашло на СНБО.

"На заседании СНБО никто не обратил внимание не только на неправильный номер Порошенко, но и не вспомнил, что Медведчука два месяца назад в том же составе СНБО уже лишили государственных наград, а еще раньше Зеленский лично лишил его гражданства Украины", - заявил защитник.

Представитель Порошенко пишет, что остается непонятным, почему никто на заседании СНБО не заметил ошибок.

Также он пишет об "обосновании" санкций, которое адвокатам Порошенко не хотели показывать. Первое обоснование - "угольное" уголовное дело, производство 22016130000000212. Однако юрист отмечает, что "угольное дело" не годится для обоснования санкций в 2025 году.

"Санкции - инструмент чрезвычайный, экстренный и да, имеют прежде всего смысл как "мера превентивного характера" для предотвращения "угроз государственным интересам". Но суд все равно требует "установления фактов, которые бы с определенной степенью очевидности свидетельствовали о таких угрозах". "Дискреционные полномочия", на которые ссылается в отзыве Зеленский, начинаются после установления этих очевидных фактов, а не заменяют их собой", – сказано в сообщении.

Второе основание санкций - так называемые Харьковские соглашения.

"Чтобы начать и закончить весь этот сюжет одной фразой - соглашение о пролонгации договора о пребывании российского черноморского флота в Крыму, который истекал в 2017, было подписано Януковичем и Медведевым 21 апреля 2010 года, а Порошенко ушел в отставку с должности министра МИД 11 марта, через две недели после окончания каденции Ющенко. На этом можно ставить точку, Порошенко ее не готовил и не помогал готовить. В материалах СНБО это даже и не утверждается, там написано: "мог участвовать в процессах, предшествовавших заключению", - заявил Илья Новиков.

В пояснительной записке Свириденко: "мог участвовать в процессах, предшествовавших заключению Харьковских соглашений, последствия которых повлекли подрыв обороноспособности Украины, потерю контроля над Черноморским флотом Украины, оккупацию Россией Автономной Республики Крым и начало военной агрессии против Украины. Среди прочего, следователями изучается возможное активное участие Порошенко П.А. в информационной и правовой легализации Харьковских соглашений, которые последний публично называл "искусством компромисса". Среди прочего, следователями изучается возможное активное участие Порошенко П.А. в информационной и правовой легализации Харьковских соглашений, которые последний публично называл "искусством компромисса".

"Чтобы ни у кого не было сомнения, откуда растут ноги, 10 февраля, за два дня до того, как ГСФМУ направило письмо в Минэкономики, в портновском "Законе и Бизнесе" появилась статья "У Порошенко обнаружен новый эпизод государственной измены - эксперты". Там все то же самое. И нет, это новый эпизод. Это эксгумация того самого старого. Понимаете, что произошло 12 февраля? Глава финансовой разведки, член СНБО Пронин, вице-премьер, ответственная за евроинтеграцию, член СНБО Свириденко списывают текст об "информационной и правовой легализации" - Кабмин и СНБО это голосует и Зеленский подписывает. Все в течение 7 часов. Никто не задал ни одного вопроса, никто не остановил. И сейчас нам говорят о "превентивном характере санкций", потому что надеются, что суд поможет избежать открытого разговора об этом всем", – подчеркнул юрист.

Он убежден: доклад Финмона – это был "план С", который власть дала команду задействовать в срочном режиме после обеда 12 февраля. "Планом А" было получить представление на СНБО непосредственно от СБУ, как бывает, когда речь о чьей-то террористической деятельности как основании санкций. "Этого ждали определенное время, но СБУ не было что доложить, потому что Порошенко не террорист", – отметил Новиков.

"План Б" - петиция на сайте президента "О введении санкций против одного из основателей запрещенной Партии регионов Петра Порошенко", которая так и не набрала достаточного количества голосов.

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