'Абсолютно ошибочный подход': эксперт назвал самую большую ошибку администрации Байдена в отношении Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена пыталась добиться не победы Украины и проигрыша России в войне, а только того, чтобы не произошло поражения нашего государства. Это был "абсолютно ошибочный подход".

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Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. В интервью OBOZ.UA он подчеркнул: самой большой ошибкой Белого дома был принцип "управления рисками эскалации", который применялся для поддержки нашей страны.

Эксперт назвал очень показательным, что избранный глава Соедиенных Штатов Дональд Трамп хочет видеть Кита Келлога спецпредставителем США по РФ и Украине.

"Это он в 2023 году критиковал Конгресс за непоследовательность поддержки Украины, которая не успокаивала Путина, а, наоборот, усиливала его аппетиты и давала время, чтобы накопить новые силы, резервы и просто продолжать агрессию, несмотря на потери", – напомнил Жмайло.

Он напомнил о кризисном моменте – полугодовой задержке американской помощи.

Жмайло указал, что тогда мы у ввсего мира просили противовоздушную оборону "и весь мир едва наскреб пять систем, причем две из которых обеспечила Германия". "Но представьте себе: весь демократический мир ищет для Украины пять систем, и все это сопровождается героической информационной кампанией", – обратил внимание он.

Подобная ситуация сложилась позже с самолетами F-16. Украине, которая защищается от российской агрессии, пообещали 85 машин до 2028 года. В то же время Румыния подписала с американцами контракт на поставку в ближайшие годы более современных истребителей – F-35.

"То есть все это назревшие вопросы. Когда полгода не было помощи, все это оружие было в Европе. Поэтому возникает вопрос: почему оно не предоставлялось Силам обороны, когда мы были в более сильной позиции и российский оккупационный контингент на наших землях был в несколько раз меньше? Сейчас оккупационная армия планирует дойти до 600 тысяч, а начинали они с 150 тысяч", – задался вопросом Жмайло.

"Поэтому изменение основополагающего принципа и подхода, изменение глобальной цели и задач той помощи, которую оказывают нашему государству, – это то, за что воюет наша дипломатия: чтобы Вашингтон делал ставку именно на нашу победу", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о "значительном новом пакете" военной помощи для ВСУ на 988 миллионов долларов. В основном это боеприпасы и военная электроника.

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